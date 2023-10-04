Стала известна возможная дата вступления Украины в ЕС

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Так Мишель ответил на вопрос о том, думал ли он об Украине, когда заявил о подготовке ЕС к принятию новых членов к 2030 году.

«Да. Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу», - заявил он.

Глава Евросовета отметил, что Украине, как и другим странам - кандидатам на присоединение, нужно бороться с коррупцией, проводить реформы и соблюдать юридические правила. Члены ЕС должны осознавать свои приоритеты, понимать чего хотят достичь и на что нужно тратить средства.

Помимо этого Мишель заявил о надежде на увеличение членов блока в 2030 году. По словам политика, безопасная и процветающая Украина входит в интересы Евросоюза.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС собирается начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в объединение. Официально об этом должны объявить к декабрю этого года.