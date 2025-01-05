Стала известна возможная дата переговоров Путина с Трампом

Внезапный визит европейской делегации в Сирию подошел к концу. Однако политические итоги не так заинтересовали публику, как прием дорогих гостей. Лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. В том, почему так произошло, разобрался 360.ru.

Визит Бербок в Сирию Бербок прилетела в Дамаск с Кипра на военно-транспортном самолете Airbus A400M. Кадры встречи немецкой делегации из аэропорта разлетелись по интернету. Увидевшие министра представители Сирии приложили ладонь к груди, дав понять, что не намерены пожимать женщине руку.

Все повторилось на переговорах. Аш-Шараа подошел к гостям, но подал руку только министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро, который прибыл из Ливана. С Бербок он ограничился кивком и прикладыванием ладони к груди.

Немецкий политолог, бывший глава Фонда науки и политики Фолькер Пертес счел отказ в рукопожатии плохим знаком. Он выразил надежду на то, что в новой Сирии пересмотрят правила.

«Это нехорошо, даже если мы знаем это по другим странам, где у власти находятся крайне консервативные исламские мужчины: например, в Иране, а до некоторого времени назад и в Саудовской Аравии», - сказал он.

Некоторые политики увидели в произошедшем нечто большее, чем несоблюдение светского протокола. Член бундестага Севим Дагделен заявила, что Аш-Шараа унизил Бербок.

Позднее Бербок заявила журналистам, что ждала от сирийских властей нечто подобное. Однако такое поведение ее все равно не устроило.

«Как только я прибыла, мне было понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий. <…> Сейчас нам нужен политический диалог, включающий все этнические и религиозные группы, включая всех людей, особенно женщин в этой стране», - заявила министр.

Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, побывавшими в Сирии после отставки экс-президента Башара Асада. Но основные темы визита отошли на второй план.

На переговорах с Аш-Шараа глава МИД Германии назвала соблюдение прав женщин показателем свободы общества и дала понять, что Европа не станет спонсором новых исламистских структур.

Реакция общественности К власти в Сирии пришли радикалы, напомнил 360.ru военный корреспондент Александр Харченко. Бербок знала об этом, но прилетела с непокрытой головой. По его мнению, министр сама проявила неуважение к принимающей стороне, а Аш-Шараа показал ей, кто в доме хозяин.

«Если вы возьмете аккаунты сторонников пришедшей новой власти, они радикалы. И они на своих видеостримах, например, когда выходят на улицы, стараются, чтобы женщины даже не попадали на кадры. То есть не то что за руку здороваться», - сказал он.

Несмотря на это, правящие элиты в Германии сочли этот визит успешным. Немецкий политолог Александр Рар заявил , что именно так итоги поездки презентовала местная пресса.

«Все немецкие СМИ считают, что она очень правильно там отвоевала „либеральные ценности“, строго говорила с исламистами», - сказал он.

Сирийское правительство заинтересовано в сотрудничестве, уверены в Германии. Рар заявил, что оно не откажется от европейских вливаний.



