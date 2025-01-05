05 января 2025, 00:58

Стала известна возможная дата переговоров Путина с Трампом

Пресс-служба Кремля
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Россия и США возобновят контакты на высоком уровне. Переговоры российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом состоятся в начале весны, сообщил представитель Христианско-демократического союза Германии, член бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», - объявил он.

Последние российско-американские переговоры, по данным сайта Кремля, прошли в июне 2021 года с участием ныне действующего президента США Джо Байдена. С Трампом российский лидер несколько раз связывался по телефону в 2020 году и виделся на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в июне 2019 года.

Переговоры Путина и Трампа могли пройти 30 декабря, сообщил журналист Дмитрий Гордон *. По его словам, Россия отвергла идеи США по урегулированию кризиса, и встреча не состоялась.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
05 января 2025, 00:14
Врачи в Китае забили тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса
Freepik
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Вспышку метапневмовируса человека (hMPV) зафиксировали в Китае. Врачи уже бьют тревогу из-за того, что заболевание создало для них значительную нагрузку, сообщило Daily Star.

Пациенты поступают в больницы с ознобом, кашлем, болью в горле, слабостью и головокружением. Наиболее восприимчивы к инфекции дети, что делает их особенно уязвимыми.

Кроме того, в Китае продолжают распространятся грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим население страны призвали соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук.

Ранее ученые назвали 11 заболеваний, которые могут стать источниками новых пандемий в 2025 году. В этом списке оказались холера, чесотка, птичий грипп и корь. В связи с этим врачам нужно быть особо внимательными, чтобы не пропустить начало возможного распространения опасных инфекций.

Дети Грипп Врачи Китай Птичий грипп
04 января 2025, 23:53
Двухлетний ребенок привез из Таиланда в Россию опасный вирус
Freepik
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Семья с двухлетним ребенком отдыхала в Таиланде. После возвращения в Екатеринбург у него обнаружили вирус Коксаки, сообщило Ura.ru.

Источник издания рассказал, что симптомы вируса в виде высокой температуры и сыпи проявились у ребенка дома. Родители вызвали врачей, которые провели необходимые исследования. Выяснилось, что у него вирус Коксаки.

Сейчас болезнь у ребенка протекает как обычная ветрянка. Однако у этого вируса есть риск развития менингита с летальным исходом. Симптомами болезни Коксаки являются небольшие язвочки, которые появляются на ладонях и во рту. Иногда может наблюдаться рвота, диарея и боль в горле.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Роспотребнадзор открыл горячую линию. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти. После инфекцию выявили в девяти регионах страны.

Дети Болезни Семья Врачи Таиланд Вирусы Вирус Коксаки
04 января 2025, 23:44
Публичная пощечина? Почему визит Бербок в Сирию назвали позором
Unsplash
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Внезапный визит европейской делегации в Сирию подошел к концу. Однако политические итоги не так заинтересовали публику, как прием дорогих гостей. Лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. В том, почему так произошло, разобрался 360.ru.

Визит Бербок в Сирию Бербок прилетела в Дамаск с Кипра на военно-транспортном самолете Airbus A400M. Кадры встречи немецкой делегации из аэропорта разлетелись по интернету. Увидевшие министра представители Сирии приложили ладонь к груди, дав понять, что не намерены пожимать женщине руку.

Все повторилось на переговорах. Аш-Шараа подошел к гостям, но подал руку только министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро, который прибыл из Ливана. С Бербок он ограничился кивком и прикладыванием ладони к груди.

Немецкий политолог, бывший глава Фонда науки и политики Фолькер Пертес счел отказ в рукопожатии плохим знаком. Он выразил надежду на то, что в новой Сирии пересмотрят правила.

«Это нехорошо, даже если мы знаем это по другим странам, где у власти находятся крайне консервативные исламские мужчины: например, в Иране, а до некоторого времени назад и в Саудовской Аравии», - сказал он.

Некоторые политики увидели в произошедшем нечто большее, чем несоблюдение светского протокола. Член бундестага Севим Дагделен заявила, что Аш-Шараа унизил Бербок.

Позднее Бербок заявила журналистам, что ждала от сирийских властей нечто подобное. Однако такое поведение ее все равно не устроило.

«Как только я прибыла, мне было понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий. <…> Сейчас нам нужен политический диалог, включающий все этнические и религиозные группы, включая всех людей, особенно женщин в этой стране», - заявила министр.

Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, побывавшими в Сирии после отставки экс-президента Башара Асада. Но основные темы визита отошли на второй план.

На переговорах с Аш-Шараа глава МИД Германии назвала соблюдение прав женщин показателем свободы общества и дала понять, что Европа не станет спонсором новых исламистских структур.

Реакция общественности К власти в Сирии пришли радикалы, напомнил 360.ru военный корреспондент Александр Харченко. Бербок знала об этом, но прилетела с непокрытой головой. По его мнению, министр сама проявила неуважение к принимающей стороне, а Аш-Шараа показал ей, кто в доме хозяин.

«Если вы возьмете аккаунты сторонников пришедшей новой власти, они радикалы. И они на своих видеостримах, например, когда выходят на улицы, стараются, чтобы женщины даже не попадали на кадры. То есть не то что за руку здороваться», - сказал он.

Несмотря на это, правящие элиты в Германии сочли этот визит успешным. Немецкий политолог Александр Рар заявил , что именно так итоги поездки презентовала местная пресса.

«Все немецкие СМИ считают, что она очень правильно там отвоевала „либеральные ценности“, строго говорила с исламистами», - сказал он.

Сирийское правительство заинтересовано в сотрудничестве, уверены в Германии. Рар заявил, что оно не откажется от европейских вливаний.


Германия Сирия
04 января 2025, 22:07
Канцлер Австрии уйдет в отставку из-за провала переговоров коалиции
РИА «Новости»
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер покинет свой пост из-за провала переговоров о создании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети X.

Нехаммер является не только канцлером республики, но лидером АНП.

По его словам, они вели с социал-демократами долгие и честные переговоры, но не смогли договориться по ключевым пунктам.

Его же партия придерживается своих обещаний, поэтому не согласится с мерами, направленными «против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов». Нехаммер добавил, что АНП прекратила переговоры с СДПА и не будет их продолжать.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», - заявил канцлер.

Прошлой осенью Нехаммер допускал, что посетит с визитом Москву или Киев в случае снижения военной активности.

Австрия Отставки Европа Переговоры Запад

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