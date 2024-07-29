Стала известна сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

Журналисты отметили, что эта цифра составляет примерно 3,9% всего мирового ВВП. При этом вероятность открытого военного противостояния оценили как низкую.

«Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Но в этом случае экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными», - подчеркнули авторы статьи.

Агентство напомнило, что Южная Корея стала мировым заводом полупроводников, который построен на геополитическом разломе.

«Samsung Electronics поставляет около 33% микросхем памяти NAND и 41% чипов DRAM по всему миру. Эту продукцию покупают в Китае и США. Именно на Сеул приходится до 34% промышленного производства и 81% производства чипов в стране», - добавили журналисты.

Ранее новую тактическую баллистическую ракету с боеголовкой в 4,5 тонны испытали в КНДР.