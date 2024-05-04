Стала известна судьба водителя, протаранившего российское посольство в Ирландии

«Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства <…> был оправдан по итогам суда за опасное вождение», - сказано в публикации.

При этом по второму обвинению - о преступном причинении ущерба - присяжные не смогли вынести вердикт. Рассмотрение дела отложили до 16 мая, а пока подозреваемый останется под стражей.

Речь идет о происшествии, случившемся 7 марта 2022 года. К воротам российского посольства в Дублине подъехал грузовик и полностью снес ограждение. В итоге водителя задержали и предъявили ему обвинение.

За день до этого нападение на посольство России случилось в Австрии. Там неизвестный облил краской табличку на заборе диппредставительства. В Министерство иностранных дел страны направили протест из-за этого. Шеф протокола австрийского дипведомства Энно Дрофенник выразил российскому послу Дмитрию Любинскому сожаление в связи со случившемся и заверил, что правительство занялось поисками виновника.