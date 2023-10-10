Стала известна судьба пропавшей в Израиле немки Шани Лук

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По информации источника, девушка пребывает в крайне тяжелом состоянии, ей требуется немедленная эвакуация.

«Нам стало известно, что Шани жива, но находится в критическом состоянии из-за серьезной травмы головы», - говорится в сообщении.

Бойцы ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа города Израиля в субботу, 7 октября. После этого в социальных сетях распространились видеоролики, на которых девушка находится без сознания в пикапе вместе с боевиками. Ее опознали по татуировке на ноге.

В момент нападения Шани Лук находилась на музыкальном фестивале в Израиле, на месте проведения которого обнаружили свыше 260 трупов.

Представители ХАМАС заявляли, что не начнут переговоров по судьбе захваченных заложников до момента окончания боевых действий.