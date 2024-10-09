Стала известна стоимость ювелирной коллекции Камалы Харрис

В ее коллекции есть золотое ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов. Также политик обладает тремя моделями часов Cartier, в том числе Ballon Bleu, сделанные из стали и золота. И стоимость насчитывает 16,5 тысячи долларов.

По данным таблоида, Харрис появлялась на публике в эксклюзивных украшениях из жемчуга от известного ювелира из Лос-Анджелеса Ирен Нойвирт.

Авторы материала напомнили, что кандидат в президенты США называет себя «скромной женщиной из среднего класса» , однако это не помешало ей накопить «целый гардероб драгоценностей». При этом не все имеют средства для «создания такой ювелирной коллекции, как у кандидата от демократов», заметили журналисты.