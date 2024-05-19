Стала известна причина жесткой посадки вертолета с президентом Ирана

«Спасательные команды пытаются найти район, где совершил жесткую посадку президентский вертолет», - уточнил министр.

Вахиди пояснил, что сильный туман и непростой рельеф местности усугубляет работу спасателям, которые пытаются добраться к месту происшествия. Он выразил надежду на то, что специалисты найдут вертолет в короткие сроки.

До аварии президент Ирана Ибрагим Раиси общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в пограничном пункте двух стран, который находится на берегу реки Аракс. К поискам также подключились специалисты Красного Полумесяца, военные и сотрудники полиции.