Стала известна причина удержания российских моряков в Мозамбике

Команда рыболовецкого суда Volopas под флагом Камеруна восемь месяцев находится в Мапуту. Члены экипажа, среди которых есть россияне, сидят без топлива и электричества.

По данным МИД России, на судне находится пять человек, двое из них - граждане России. Капитан обратился к посольство в Мозамбике с просьбой помочь вернуться на родину.

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с властями», - пояснили в ведомстве.

Оказалось, что моряки не могут покинуть порт из-за спора судовладельца с местной фирмой-агентом. При этом им выплачивают зарплату, разрешили сходить на берег. Никто из команды не жаловался на самочувствие, подытожили в МИД.

Ранее власти Фарерских островов нарушили договор с Россией , отказав рыбакам в праве швартоваться в своих портах. В России решили ввести ответные меры.