Стала известна предварительная причина крушения самолета в Южной Корее

В Бразилии три человека насмерть отравились, съев торт, который приготовила их родственница на Рождество. Об этом случае рассказало издание Daily Mail.

Три сеcтры - старшая Неуза с дочерью и десятилетним внуком, средняя Зели и младшая Майда праздновали Рождество в семейном кругу. Однако после того, как все они съели торт, который приготовила Зели, им стало плохо.

Через некоторое время младшая и старшая сестры скончались. Та же участь настигла и дочь Неузы. Десятилетнего мальчика, еще одного гостя и саму Зели госпитализировали. Из всех присутствующих не пострадал лишь один человек, который не успел попробовать смертоносный торт.

В результате судмедэкспертиза показала наличие в крови погибших женщин следов мышьяка. Теперь полиция разбирается, не было ли отравление намеренным. По словам полицейских, наследственных споров или конфликтов между родственниками нет.

Однако следователи заинтересовались тем, что в сентябре от пищевого отравления умер муж выжившей сестры Зели. Детективы планируют провести эксгумацию его тела, чтобы провести экспертизу, которая, возможно, прольет свет на обстоятельства всех этих смертей.

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