Стала известна личность третьего погибшего при атаке ХАМАС в Израиле россиянина
Личность третьего погибшего при атаке ХАМАС в Израиле россиянина назвали в волгоградской еврейской общине. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она указала, что жертвой оказался Дмитрий (Шломо) Решетников.
«Защищая Израиль, от рук террористов за свой народ и свою страну погиб <…> Дмитрий (Шломо) Решетников», - сообщили в общине.
Там отметили, что мужчина на протяжении нескольких дней числился пропавшим без вести.
Факт гибели мужчины официально подтвердил военный атташе посольства Израиля в Москве вечером 11 октября. После этого о смерти мужчины сообщили его семье.
У Дмитрия было российское гражданство, сказали РЕН ТВ в еврейской общине Волгограда. По словам представителя еврейской общины, мужчина находился на той базе, на которую террористы вошли первой.
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов ранее допустил, что реальное число пропавших без вести и погибших граждан России из-за обострения палестино-израильского конфликта может оказаться намного больше уже известных официальных данных. Он отметил, что сейчас подтверждена гибель четырех россиян. пропавшими без вести считаются еще шестеро.