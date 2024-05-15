15 мая 2024, 18:14

Стала известна личность стрелявшего в Фицо

Pxhere
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Стрелявшим в премьер-министра Словакии Роберта Фицо оказался 71-летний мужчина из города Левице. Об этом сообщил портал TVnoviny.

«Это Юрай К. Мужчине 71 год, он писатель из Левице. Два источника подтвердили нам это», - отметили авторы материала.

По данным газеты Denník N , нападавший стрелял из короткоствольного ружья, которое было официально зарегистрировано.

Telegram-канал Mash сообщил, что мужчина также был активистом либеральной партии страны. В 2016 году он работал охранником в торговом центре, но стал жертвой нападения наркомана. Тогда про Юрай писали местные СМИ.

Подозреваемый открыл огонь у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. Выстрелы раздались, когда Фицо вышел к общественности. Политик получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Состояние Фицо «очень тяжелое». Премьера доставили в реанимацию в краевом центре Банска Быстрица.

Больницы Премьеры Мужчины Писатели Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 19:14
Президент Словакии выступит с заявлением по поводу покушения на Фицо
РИА «Новости»
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Президент Словакии Зузана Чапутова решила обратиться к нации по поводу покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил местный канал JOJ со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

«Президент Словакии выступит с заявлением в связи с нападением на премьера Фицо», - отметили в сообщении.

Полиция установила личность напавшего. Им оказался 71-летний мужчина из города Левице. Он произвел выстрелы из короткоствольного ружья. Политик получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства. Нападавшего задержали.

Состояние Фицо «очень тяжелое». Премьера доставили в реанимацию в краевом центре Банска Быстрица.

Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
15 мая 2024, 19:02
«Мы знаем, кто кукла, а кто — кукловод». Эрдоган отреагировал на попытку переворота
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте после сообщений о попытке госпереворота, заявил, что власти прекрасно знают, кто готовил заговор. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», - заявил он.

Президент добавил, что не попадет в эту ловушку. Власти продолжат сохранять достоинство и терпимость, добавил он. Эрдоган связал деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в Турции организацией FETÖ.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной.

Однако политолог Тогрул Исмаил исключил вероятность государственного переворота в Турции. По его мнению, в стране нет критической ситуации и предпосылок для госпереворота. Дестабилизация обстановки в Турции не выгодна никому , считает депутат Алексей Чепа.

Турция Реджеп Эрдоган Депутаты Аресты
15 мая 2024, 18:45
Евросоюзу предложили наказывать банки за поддержку России
РИА «Новости»
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Евросоюзу следует ввести экономические ограничения против банков, которые дают возможность российским организациям оплачивать товары и технологии, связанные с оборонной сферой. Такое заявление сделали Франция и Нидерланды, сообщило агентство Reuters.

По мнению европейских чиновников, некоторые финансовые организации помогают России с экспортом технологий «двойного назначения».

«Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую базу, предусматривающую запрет на операции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах», - указали в издании.

Ранее США предупредили Raiffeisen Bank International, что ему могут ограничить доступ к своей финансовой системе. Угроза поступила финансовой организации в связи с расширением ее деятельности в России.

Банки Россия Евросоюз Франция Нидерланды
15 мая 2024, 18:37
«Молимся за здоровье». Орбана шокировало покушение на его друга Фицо
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга — премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом политик написал в соцсети Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга - премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Я был глубоко шокирован ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране», - отметил Орбан.

В Фицо выстрелил мужчина во время выездного заседания правительства Словакии. Политик получил огнестрельные, его доставили в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица. Состояние премьера - «очень тяжелое».

Стрелявшим в Фицо оказался, предположительно, 71-летний писатель из города Левице. У него было зарегистрированное короткоствольное ружье. Стрелок прятался в толпе , после покушения он хотел сбежать, но его задержали.

Больницы Соцсети Премьеры Мужчины Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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