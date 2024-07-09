09 июля 2024, 07:25

Стала известна «хорошая для России» новость о НАТО

РИА «Новости»
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Североатлантическому альянсу в будущем придется столкнуться с экономическими проблемами, но русофобский курс блока все равно не изменится. Об этом РИА «Новости» заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.

Он подчеркнул, что финансовые трудности неизбежно повлияют на военные возможности НАТО и на сплоченность участников альянса. По словам эксперта, блок «останется ястребиным и русофобским», но напор его враждебной риторики снизится.

«Хорошая новость состоит в том, что США и ЕС в ближайшее время войдут в период больших экономических трудностей, которые окажут серьезное влияние как на возможности, так и на сплоченность НАТО», - подчеркнул французский генерал в отставке.

Делавард добавил, что новый генсек НАТО Марк Рютте лишится средств для действий, а поиск компромиссов усложнится.

Ранее агентство Reuters сообщило, что альянс на следующем саммите начнет прорабатывать вопрос организации дополнительных бригад для усиления «защиты от России». Анонимный военный источник отметил, что НАТО потребуется от от 35 до 50 групп, которые будут насчитывать от трех до семи тысяч военнослужащих.

Россия НАТО Франция
09 июля 2024, 08:06
Ужасное время для США. Трамп предупредил Байдена о третьей мировой войне
Freepik
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США переживают ужасные времена из-за политики нынешнего президента Джо Байдена. Об этом телеканалу Fox News заявил экс-лидер страны Дональд Трамп.

Он отметил, что США перестали уважать из-за действий Байдена.

«Нас не уважают нигде в мире. Его [Байдена] не уважают, и у нашей страны очень серьезные проблемы», - указал политик.

Трамп предупредил о возможности начала третьей мировой войны, в которую президент может втянуть и США. Экс-лидер раскритиковал Байдена и напомнил, что на дебатах тот выглядел «очень бледным» и говорил слабым голосом. По мнению республиканца, глава государства отвечал невпопад, а в его словах не было смысла.

Ранее демократы обратились к Байдену с просьбой отказаться от участия в выборах. Несмотря на неудачные дебаты и требования соратников выйти из президентской гонки, американский лидер решил продолжить борьбу за пост главы государства.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
09 июля 2024, 07:15
Визит премьера Индии в Россию указал на снижение влияния США в мире
РИА «Новости»
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Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию говорит о снижении влияния Соединенных Штатов в мире. Об этом сообщил индийский аналитик Кантан в статье для издания Global Times.

Ключом к гегемонии в США была стратегия «разделяй и властвуй». Она стала эффективной в период, когда американцы были сильнее и богаче других.

«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию», - отметил Кантан.

Он добавил, что Моди проигнорировал публичные угрозы со стороны США и значительно укрепил индийско-российское сотрудничество.

Визит индийского премьера в Москву будет очень продуктивным и насыщенным , заявил ранее руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Куприянов.

США Индия Россия Нарендра Моди
09 июля 2024, 01:24
США без объяснения причин сняли санкции с двух россиян
Unsplash
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Минфин США вывел из-под санкций двух граждан России. Информацию об изменениях в санкционных списках разместили на сайте американского ведомства.

Согласно документу, санкции сняли с Алексея Панферова и Марины Царевой. Панферова включили в списки в марте 2022 года, предположительно из-за того, что он ранее занимал должность заместителя председателя правления Совкомбанка.

Цареву подвергли санкциям в августе 2018 года, ограничения были связаны с киберпреступностью. Минфин США не пояснил причины вывода из-под санкций двух физлиц с российским гражданством.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал певицы Полины Гагариной. В конце июня Евросоюз внес артистку в санкционные списки.

США Санкции Россия
08 июля 2024, 21:44
Путин оценил работу Моди на посту премьера Индии
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди смог добиться результатов для страны и ее народа, в результате чего его переизбррали на очередной срок. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огареве.

Глава российского государства назвал своего собеседника энергичным человеком, у которого есть свои идеи.

«Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», - подчеркнул президент.

Также российский лидер поздравил Моди с переизбранием на должность премьер-министра и отметил, что это стало результатом работы главы индийского правительства на протяжении многих лет.

В ответном слове Моди выразил признательность Путину за теплые слова.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил , что неформальная встреча Путина и Моди прошла домашней обстановке за чашкой чая.

Индия Россия Переговоры Владимир Путин Нарендра Моди

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