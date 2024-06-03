03 июня 2024, 13:02

Стала известна главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2»

РИА «Новости»
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Причиной затягивания переговоров между КНР и Россией по «Силе Сибири — 2» является желание китайской стороны приобретать газ по внутрироссийским ценам. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации авторов материала, Китай не хочет переплачивать за будущие поставки природного газа из России по указанному маршруту и не намерен идти на уступки в этом вопросе.

«„Сила Сибири - 2“ обсуждается сторонами уже длительное время, однако стоимость газа, которую предлагает КНР в рамках будущих контрактов, не устраивает Москву», - уточнили в статье.

Президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» для поставок отечественного газа в Китай стал «сделкой века». Он отмечал, что благодаря нему вырос уровень успешной реализации совместных проектов России и Китая, среди которых - подключение китайских компаний к СПГ-проектам РФ и строительство новых атомных энергоблоков в КНР с участием российских специалистов.

Причиной затягивания переговоров между КНР и Россией по «Силе Сибири - 2» является желание китайской стороны приобретать газ по внутрироссийским ценам. Об этом сообщила газета Financial Times.

Газ Россия Китай
03 июня 2024, 13:50
Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»
РИА «Новости»
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Дополнительные запросы о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» направила Генпрокуратура РФ властям США, Германии, Франции и Кипра. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стал отказ стран от проведения расследований, несмотря на появившиеся факты, а также отказ от сотрудничества с Россией.

В ведомстве напомнили, что все четыре государства являются участниками Международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.

Международные документы обязывают страны принимать меры для проведения расследований, а также оказывать помощь в получении доказательств.

«Компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией», - заявили в пресс-службе.

В новых запросах Генпрокуратура напомнила западным коллегам о необходимости принятия меры по исполнению международных обязательств, направленных на борьбу с терроризмом и привлечения виновных к ответственности.

Повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» обнаружили на участках в территориальных водах Дании и Швеции в сентябре 2022 года.

Правительство Германии заявило, что пробоины появились после диверсии. Страна объявила, что проведет собственное расследование причин случившегося. Спустя некоторое время такое же заявление сделали власти Швеции и Дании. Страны отказались от допуска российских специалистов.

В конце марта этого года Генпрокуратура сообщила, что группа депутатов и общественников потребовала провести расследование о возможном финансировании частными лицами и коммерческими структурами США, Франции, Германии и Кипра терактов в России и за рубежом, включая подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

В ведомстве пообещали, что полученные данные вместе с запросами о правовой помощи направят в указанные государства.

После этого Следственный комитет завел уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и ряда стран НАТО, Дополнительные запросы о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» направила Генпрокуратура РФ властям США, Германии, Франции и Кипра. Как сообщила пресс-служба ведомства , причиной стал отказ стран от проведения расследований, несмотря на появившиеся факты, а также отказ от сотрудничества с Россией.

Генпрокуратура РФ Германия США Газопровод Северный поток — 2 Терроризм Россия Франция Северный поток
03 июня 2024, 11:44
Итальянский бизнес обвинил Польшу и Литву в блокировании идущих в Россию грузов
Global Look Press
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Таможенные службы Литвы и Польши незаконно блокируют грузы, которые следуют из Италии в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Явную дискриминацию наблюдаем со стороны Литвы и Польши. Таможенники этих стран могут просто заблокировать грузы, которые следуют в Россию из Италии, хотя документы исправны, а грузы не являются санкционными», - отметил он.

Торрембини расценил ситуацию, как «произвол».

«При этом они спокойно пропускают свои грузы через границы. Не странно ли, что Литва превратилась в одного из главных экспортеров вина в Россию. В Литве разве есть вино? Они самые умные?» - задался вопросом глава ассоциации.

В конце мая Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов. Им разрешат перемещаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов.

Италия Литва Россия Бизнес Польша
03 июня 2024, 11:42
Из-за провокации с мусором Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР
РИА «Новости»
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Президентский совет национальной безопасности Южной Кореи решил приостановить на неопределенный срок действие межкорейского соглашения о сокращении вооружений, заключенного в 2018 году. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Члены СНБ встретились с представителями профильных министерств, чтобы обсудить ответ на провокацию КНДР с отправкой около тысячи воздушных шаров с мусором на южнокорейскую территорию. Они предложат кабмину приостановить межкорейское военное соглашение.

«Присутствующие решили внести предложение о приостановке действия Военного соглашения от 19 сентября до тех пор, пока взаимное доверие между двумя Кореями не будет восстановлено», - объявила канцелярия президента.

Заместитель главного советника по нацбезопасности Ким Тэ Хе заявил, что провокация нанесла вред гражданам Южной Кореи и плохо сказалась на боеготовности вооруженных сил. Отказ от соглашения, по его словам, позволит проводить военные учения возле демаркационной зоны и впредь оперативней реагировать на такие случаи.

Воздушные шары с подвешенными пакетами с мусором стали прилетать в Южную Корею, начиная с 30 мая. Никто не пострадал, но некоторые «посылки» разбили окна машин. КНДР заявила, что акцию провели в ответ на отправку таких же шаров с пропагандистскими листовками.

Дипломатия Северная Корея Международные отношения Южная Корея КНДР
03 июня 2024, 10:46
Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу
РИА «Новости»
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В Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния». Председатель парламента Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, сообщил телеканал Mtavari.

«Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния , главная цель этого закона - доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству», - объявил политик.

Закон об иноагентах опубликуют в «Законодательном вестнике» на следующий день. Затем Минюст в течение двух месяцев разработает все подзаконные нормативные акты и запустит сайт - реестр. Все организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, обяжут зарегистрироваться в системе и задекларировать финансы за 2023 год.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось массовыми митингами с задержаниями протестующих и стычками с полицией. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето, но 28 мая грузинский парламент отменил его.

Грузия Законы Иноагенты

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