Стала известна дата выхода пятой части «Шрека»

Уехавшим из России людям следует переключиться на свои новые отечества. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила о любимых народом знаменитостях, которые в 2022 году уехали и стали гражданами Израиля. Эти люди много лет не замечали, как страдают российские дети, а теперь не видят, что происходит в их новом отечестве, подчеркнула она.

«Хочется сказать, да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами! Спасибо большое! Переключитесь на свои новые отечества», - подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала заявление певицы Аллы Пугачевой о трагедии в Киеве. Артистка отметила, что «бог терпелив, но всему есть предел». Представитель МИД в ответ подчеркнула, что «бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко».