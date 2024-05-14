14 мая 2024, 10:31

Стала известна дата визита Путина в Китай

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Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность», - указано на сайте.

Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. После переговоров стороны собираются подписать Совместное заявление глав государств и ряд двусторонних документов.

Путин и Си Цзиньпин также посетят торжественный вечер по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Поездка президента России в Китай станет сигналом для Запада , что КНР не станет отказываться от тесных связей с РФ. Эксперт по международным отношениям Меркатора Абигаэль указала, что Китай продолжит работать со своим российским партнером, несмотря ни на что. При этом европейское турне китайского председателя накануне визита в КНР российского президента показало, что у страны остались хорошие партнеры в Европе, несмотря на разногласия среди государств континента.

Международные отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
14 мая 2024, 12:48
Принц Гарри заставил больного Карла III сделать непростой выбор
Global Look Press
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Принц Гарри поставил короля Великобритании Карла III в неловкое положение. Он заставил отца выбирать между ним и королевой Камиллой, сообщило издание The Daily Beast.

Инсайтер рассказал журналистам, что принц Гарри позволил себе нелестно высказаться в адрес Камиллы, усложнив себе этим жизнь.

«Карл III любит своих сыновей, но он также любит свою жену. Последние несколько месяцев показали, как сильно она важна. Именно она поддерживала его», - заявил собеседник издания.

Он пояснил, что герцог Сассекский продемонстрировал ненависть к нынешней супруге своего отца.

«Гарри заставил короля сделать выбор, что было очень глупо, потому что они с Камиллой уже давно выбрали друг друга», - добавил источник.

Несколько дней назад принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил сыну пожить в королевских апартаментах в столице Англии. Однако принц Гарри отказался и заселился в отель.

Великобритания Королевская семья Британии Онкология
14 мая 2024, 12:45
Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО
Global Look Press
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Преступления стран НАТО следует вынести на международный трибунал. Подготовка к его проведению уже началась, заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью БелТА.

«У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. <…> Мы никуда без этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет», - сказал он.

Деркач заявил, что для проведения трибунала предстоит создать реестр террористов и спонсоров терроризма, а также реестр ущерба от деятельности стран НАТО. Депутат напомнил, что от агрессии Запада пострадали миллионы жителей Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии и Северной Африки. Политик призвал расследовать факты терроризма, военных преступлений, коррупции, нарушения свободы слова и прав человека членами альянса.

В интервью белорусскому агентству Деркач рассказал также о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Он заявил, что группа украинцев прикрывала операцию американских спецслужб.

Суд Международные отношения НАТО
14 мая 2024, 11:20
Умерла актриса-ребенок Малышка Гириджа
Freepik
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Не стало актрисы Малышки Гириджи, которая получила большую известность в детские годы. Она умерла в Индии в возрасте 83 лет, сообщил сайт Mathrubhumi.

По данным издания, Гириджи нашли 11 мая без признаков жизни в ее доме, расположенном в районе Анна-Нагар в Ченнаи. О причинах и обстоятельствах смерти - пока неизвестно.

Гириджа прославилась будучи ребенком, когда снималась в классических индийских фильмах 1950-х годов.

Одной из самых известных ее ролей стал образ в картине «Ачан». Актриса работала по направлению национальных фильмов, снимаясь в проектах на языке малаялам.

Малышку Гириджи любили несколько поколений зрителей, ее роли стали незабываемыми, отметили авторы статьи.

Индия Болезни Актеры
14 мая 2024, 11:06
Особняк из популярного хоррор-сериала выставили на продажу
Freepik
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Исторический дом, который снимали в сериале «Американская история ужасов», выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов. Особняк находится в Новом Орлеане, сообщил сайт Nola.

В третьем сезоне сериала в этом доме молодые колдуньи набирались знаний по части темного искусства.

Журналисты указали на реалистичность здания, из-за которой с трудом верится, что особняк настоящий, а не декорация.

Местные жители прозвали его особняком Бакнера. Здание построил в 1856 году хлопковый магнат Генри Бакнер, чтобы утереть нос бывшему бизнес-партнеру Фредерику Стэнтону, который до этого возвел себе большой особняк.

Раньше там располагалось деловое образовательное учреждение, но в 80-е годы дом выкупили в частную собственность.

Ранее аукционный дом Julien’s Auctions в Соединенных Штатах планировал продать гитару фронтмена The Beatles Джона Леннона. Инструмент снимали в фильме «На помощь!» в 1965 году.

США Сериалы Недвижимость

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