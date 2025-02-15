Стала известна дата проведения саммита БРИКС

Появились кадры первой встречи россиянина Александра Труфанова, освобожденного из сектора Газа, с матерью и невестой. Видео выложили в Telegram-канале МИД страны.

«Освобожденный из Газы Саша Труфанов на встрече с семьей. Мать, бабушка и невеста Саши были похищены нелюдями ХАМАСа из кибуца Нир-Оз и возвращены в ноябре 2023 года», - уточнили в ведомстве.

Мужчина ничего не знал о судьбе своей семьи 498 дней. Сегодня ему сообщили, что его отец Виталий был убит боевиками 7 октября.

Россиянин вернулся в Израиль в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Боевики освободили трех заложников 15 февраля.

На кадрах видно, что Труфанов встретился с матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Женщин также вернули в рамках сделки по освобождению заложников, но намного раньше.

Его освобождение стало итого усилий правительств РФ и Израиля.

Труфанова будут обследовать в больнице в центре Израиля. Первый осмотр после освобождения прошел на израильской военной базе.

РЕН ТВ сообщил, что проверка физического и психологического состояния россиянина займет как минимум несколько дней.

В начале февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с руководством ХАМАС судьбу пленного россиянина, а также указал на необходимость освободить из плена и других заложников.