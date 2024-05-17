Стала известна дата первого слушания по делу о нападении на Фицо

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СУС на своем заседании в субботу в городе Пезиноке должен будет принять решение о мере пресечения подозреваемому в преступлении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес как минимум две операции после того, как его доставили в медицинский центр с внутренним кровотечением после покушения.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. После заседания правительства в политика произвел несколько выстрелов 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений. Нападавший ранее участвовал в антиправительственных протестах.