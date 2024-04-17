Стала известна дата голосования по поводу включения Палестины в ООН

По информации дипломатических источников издания, в четверг Совет Безопасности ООН будет заниматься рассмотрением заявки Палестины и решит, станет ли она в ближайшее время полноправным государством-членом структуры.

Консультации по вопросу членства ближневосточной страны в ООН уже проходили 8 апреля на закрытом заседании организации. Палестина направляла заявку о ее включении еще в 2012 году, однако через некоторое время отозвала обращение и решила сохранить статус постоянного наблюдателя.

После эскалации конфликта Израиля и ХАМАС палестинцы повторно обратились в ООН с просьбой о вхождении в международную структуру. Инициативу Палестины поддержал ряд стран, в том числе Китай. Министр иностранных дел КНР призвал не препятствовать включению страны в организацию и напомнил об оккупации палестинских территорий.