17 апреля 2024, 07:31

Стала известна дата голосования по поводу включения Палестины в ООН

Global Look Press
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Совет Безопасности ООН проведет 18 апреля голосование, по итогам которого примет решение по вопросу включения Палестины в организацию. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По информации дипломатических источников издания, в четверг Совет Безопасности ООН будет заниматься рассмотрением заявки Палестины и решит, станет ли она в ближайшее время полноправным государством-членом структуры.

Консультации по вопросу членства ближневосточной страны в ООН уже проходили 8 апреля на закрытом заседании организации. Палестина направляла заявку о ее включении еще в 2012 году, однако через некоторое время отозвала обращение и решила сохранить статус постоянного наблюдателя.

После эскалации конфликта Израиля и ХАМАС палестинцы повторно обратились в ООН с просьбой о вхождении в международную структуру. Инициативу Палестины поддержал ряд стран, в том числе Китай. Министр иностранных дел КНР призвал не препятствовать включению страны в организацию и напомнил об оккупации палестинских территорий.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 апреля 2024, 05:53
Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций
Unsplash
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Франция решила отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP, сославшись на Министерство иностранных дел страны.

Франция решила отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP , сославшись на Министерство иностранных дел страны.

Как отметили в коммюнике МИД, глава государства Эмманюэль Макрон принял меры в условиях «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна готова предоставить Армении ракеты для систем ПВО. Однако это произойдет в том случае, если государство будет остро нуждаться в них.

В феврале армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Баку в подготовке новой войны. По его словам, мир между обеими странами невозможен, потому что Азербайджан считает Армению частью своей территории. Также Пашинян заявил о заморозке участия в ОДКБ , так как договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнили.

Армения Франция Азербайджан
17 апреля 2024, 04:23
Белый дом анонсировал введение новых санкций против Ирана
Unsplash
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Соединенные Штаты в ближайшее время намерены ввести против Ирана новые санкции. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его сообщение опубликовали на сайте Белого дома.

«В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также… структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана», - говорится в заявлении.

Салливан выразил уверенность, что союзники и партнеры США последуют примеру Белого дома и введут против Ирана свои санкции.

Ранее о санкциях против Ирана объявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что не станет заранее рассказывать, о каких ограничениях идет речь.

США Белый дом в США Санкции Иран
17 апреля 2024, 03:39
Дуров обвинил Цукерберга в попытке скопировать его идеи
Global Look Press
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Создатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что более 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Карлсон опубликовал интервью на своем сайте.

С Цукербергом Дуров встретился более 10 лет назад. Дуров назвал эту встречу интересной. Основатель Telegram рассказал бизнесмену и его коллегам о своем приложении и платформе.

«В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», - отметил Дуров.

Дуров дал интервью впервые с 2016 года. Оно длилось более часа. Бизнесмен заявил, что согласился на беседу , так как обязан общаться с журналистами как лидер политически нейтральной платформы.

Telegram Интервью Марк Цукерберг Павел Дуров Такер Карлсон
17 апреля 2024, 03:28
Израиль подготовил ответ на атаку Ирана
Unsplash
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Руководство ЦАХАЛ наметило план ответных действий на ракетную атаку со стороны Ирана по территории страны. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По данным ее источников, израильские военные назначили цели для ударов. Однако время их нанесения пока не определили.

«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», - подчеркнули собеседники газеты.

Деструктивные действия США, ООН и стран Запада вынудили Иран атаковать Израиль. Такое заявление сделал иранский президент Ибрахим Раиси в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны.

Израиль Военные Иран

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