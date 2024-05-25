Стала известна «ахиллесова пята» Финляндии и НАТО

«Если вы владеете Аландскими островами, то сможете перекрыть морское сообщение с Финским и Ботническим заливом. Тогда у нас проблемы», - сказал бывший генерал-майор армии Финляндии Пекка Товери.

Авторы статьи объяснили, что протянувшийся через Балтийское море архипелаг официально принадлежит Финляндии, однако на Россию возложена обязанность обеспечивать отсутствие на нем военного присутствия.

«Россия постарается отстоять свои права в этом регионе после вступления Финляндии в НАТО. Но в районе находятся ключевые объекты энергетической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе подводные кабели интернета и электроснабжения», - добавили они.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил о возможном открытии границы с Россией.