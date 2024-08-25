Париж продемонстрировал миру «тираническое лицо», арестовав основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказал в своем аккаунте в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» - написал он.

Филиппо напомнил, что минувшей ночью французская полиция задержала Дурова в аэропорту Ле-Бурже и отправила под арест.

Политик предположил, что аналогичная ситуация может произойти и с владельцем соцсети X Илоном Маском, если он приедет в Париж.

«За неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?!» - сказал Филиппо.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что Дуров уехал из России и сменил имя на Поль дю Ров, но это ему не помогло избежать сотрудничества со спецслужбами. Она уточнила, что основатель Telegram выполнял их требования, в частности, блокировал RT в западных странах.