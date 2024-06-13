Стал обузой. Рейтинг популярности Макрона рекордно упал
Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона достиг самого низкого уровня за последние пять лет. Об этом сообщила газета Les Echos.
Согласно данным опроса исследовательской компании Elabe, на которые сослалось издание, уровень доверия главе государства упал на пять пунктов - до 24%.
«Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока», - отметили социологи.
Кроме того, как утверждают специалисты Elabe, семь из 10 французов считают, что Макрон стал «обузой для своего лагеря».
Опрос провели после того, как возглавляемая Макроном социал-либеральная партия «Возрождение» продемонстрировала провальные результаты на выборах в Европейский парламент.
Ранее стало известно, что идея Макрона распустить нижнюю палату французского парламента вызвала негативную реакцию среди его однопартийцев.