Стал обузой. Рейтинг популярности Макрона рекордно упал

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Согласно данным опроса исследовательской компании Elabe, на которые сослалось издание, уровень доверия главе государства упал на пять пунктов - до 24%.

«Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока», - отметили социологи.

Кроме того, как утверждают специалисты Elabe, семь из 10 французов считают, что Макрон стал «обузой для своего лагеря».

Опрос провели после того, как возглавляемая Макроном социал-либеральная партия «Возрождение» продемонстрировала провальные результаты на выборах в Европейский парламент.

Ранее стало известно, что идея Макрона распустить нижнюю палату французского парламента вызвала негативную реакцию среди его однопартийцев.