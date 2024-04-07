Стал известен самый крупный поставщик лекарств в Россию

Всего за год из Индии в РФ привезли 293,9 миллиона упаковок с лекарствами. Индийские препараты сместили на второе место поставки из Германии, которые сократились за тот же период на 19,2% - 338,7 миллиона упаковок.

Среди лидеров по отправке лекарств в Россию остались Франция - 149,3 миллиона упаковок, Венгрия - 112,5 миллиона, Белоруссия - 109,8 миллиона.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил в беседе с «360», что в России намерены ужесточить контроль за ценами на жизненно важные лекарства. Он отметил, что эксперты продумают автоматизированный инструмент регулирования стоимости препаратов. Это будет полезно не только для аптек, но и для участников рынка.