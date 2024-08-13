Стадия овоща. Трамп указал на опасное состояние Байдена
Действующий президент США Джо Байден в своем нынешнем состоянии близок к стадии овоща. Об этом в интервью миллиардеру Илону Маску заявил кандидат на пост главы государства Дональд Трамп.
«По моему мнению, Трамп уже близок к состоянию овоща», - сказал он.
Трамп объяснил, что видел фотографии Байдена с отдыха на пляже, на которых он выглядел плохо.
«Это было ужасно, Джо едва ходил. Как будто у нас просто нет президента», - отметил политик.
При этом кандидат подчеркнул, что в случае победы на выборах нынешний вице-президент Камала Харрис станет выглядеть еще хуже, чем Байден.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. В них примут участие Трамп и Камала Харрис, выдвижение которой поддержал Байден.
Ранее Трамп назвал Камалу Харрис еще более некомпетентной в государственных делах , что Байден.