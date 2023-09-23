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По его словам, «оружейная истерия» Польши даст повод другим странам прекратить поддержку Украины.

«На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша - до сих пор самый верный союзник Киева на континенте - заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу», - напомнил Макги.

Он назвал ссору двух стран «подарком для Путина» и заявил, что на Западе произошел раскол из-за разных позиций стран по Украине.

«Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен», - заключил журналист.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Украина скоро вызовет у европейских стран «изжогу». По его словам, у Запада накопилось множество проблем, для решения которых нужно закрыть глаза на интересы другого государства.