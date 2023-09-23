Ссора Украины и Польши стала подарком для Путина — СМИ
Ссора Польши и Украины о поставках зерна и оружия разозлила западных политиков, потому что она стала «подарком» для России. Об этом сообщил журналист издания CNN Люк Макги.
По его словам, «оружейная истерия» Польши даст повод другим странам прекратить поддержку Украины.
«На этой неделе поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша - до сих пор самый верный союзник Киева на континенте - заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу», - напомнил Макги.
Он назвал ссору двух стран «подарком для Путина» и заявил, что на Западе произошел раскол из-за разных позиций стран по Украине.
«Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделен», - заключил журналист.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Украина скоро вызовет у европейских стран «изжогу». По его словам, у Запада накопилось множество проблем, для решения которых нужно закрыть глаза на интересы другого государства.