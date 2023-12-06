США заявили об угрозе вторжения в страны НАТО после поражения Украины
Американский лидер Джо Байден выразил уверенность «в атаке Москвы на государства НАТО» после победы российской армии в зоне конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе специального обращения к конгрессу США. Его процитировало РИА «Новости».
«Если президент РФ Владимир Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», - сказал Байден.
Ранее глава Белого дома запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но конгресс ему отказал. Палата представителей отдала большинство голосов за оказание помощи только израильской стороне.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева, о своем решении он сообщил в последнюю минуту.