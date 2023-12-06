06 декабря 2023, 21:38

США заявили об угрозе вторжения в страны НАТО после поражения Украины

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден выразил уверенность «в атаке Москвы на государства НАТО» после победы российской армии в зоне конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе специального обращения к конгрессу США. Его процитировало РИА «Новости».

«Если президент РФ Владимир Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», - сказал Байден.

Ранее глава Белого дома запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но конгресс ему отказал. Палата представителей отдала большинство голосов за оказание помощи только израильской стороне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать перед американскими сенаторами в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева, о своем решении он сообщил в последнюю минуту.

США Россия НАТО Украина Джо Байден
06 декабря 2023, 22:29
Американские моряки сбили беспилотник на юге Красного моря
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Эсминец ВМС США Mason сбил беспилотник, летевший в его направлении, на юге Красного моря. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимного чиновника из Пентагона.

По его словам, аппарат запустили из Йемена, с территории, которую контролирует мятежное движение «Ансар Аллах».

Два дня назад Центральное командование Пентагона сообщило, что в международных водах южной части Красного моря за сутки четырем атакам подверглись три коммерческих судна. В ведомстве заявили, что за атаками стоят хуситы из Йемена, которые «полностью организованы Ираном». Командование предупредило, что рассмотрит подходящий ответ в координации с союзниками.

Ранее йеменское шиитское движение атаковало американский эсминец Carney с помощью БПЛА и ракет , а также напало на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля».

До этого представитель хуситов Яхья Сариа предупреждал, что они возобновят боевые действия против Израиля, если тот снова нанесет удары по сектору Газа.

США Беспилотники Корабли
06 декабря 2023, 21:58
Бизнесмен Артем Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании
РИА «Новости»
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Бизнесмен Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края Александра Усса, обвинил США в «политически мотивированном преследовании» и «манипуляции фактами». Так он прокомментировал обещание американского Госдепартамента выплатить вознаграждение в размере семи миллионов долларов (около 650 миллионов рублей) за сведения, которые помогут его задержать. Об этом сообщил РБК.

Российский предприниматель заявил, что действия США не имеют ничего общего с правосудием. Он оценил их как политическое давление.

«К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», - подчеркнул Усс.

Прошлой осенью бизнесмена задержали в Италии по запросу США, но в марте этого года он сбежал из-под домашнего ареста в Россию. По его словам, американские правоохранители знали о его местонахождении, но при этом не пытались продолжить уголовное преследование или получить от него какие-либо пояснения по делу.

Американский Минюст обвинил Усса и еще несколько россиян в реализации нефти из Венесуэлы с помощью подставных компаний и криптовалют.

Ранее итальянские силовики задержали двух подозреваемых по делу о побеге Артема Усса.

США Награды Госдеп США Криптовалюты
06 декабря 2023, 21:31
Политиков в США обвинили в работе на Россию из-за отказа помогать Украине
РИА «Новости»
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Американских политиков, не поддерживающих Украину, пытались обвинить в работе на Россию. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (бывший Twitter).

Он заметил, что таким образом их пытаются заставить замолчать, ведь в конгрессе хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался в любом случае.

«Позиция администрации такова, что если вы <…> не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на [президента России] Владимира Путина», - уточнил Карлсон.

Журналист также заявил, что поддержка Украины уже привела к тому, что США ослабили свои собственные позиции. При этом украинская армия не смогла одержать победу на поле боя и вряд ли что-то изменится в этом плане, поэтому бессмысленно отправлять туда новых солдат. Карлсон добавил, что они просто погибнут.

Ранее американский конгрессмен Томас Мэсси заявил, что США помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году. Он признался, что предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия, добавив, что США «бряцали оружием против России».

США Белый дом в США Россия Украина
06 декабря 2023, 20:15
Экс-директор ЦРУ рассказал о «стратегии дзюдо» в конфликте России и Украины
РИА «Новости»
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Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус представил книгу «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». В ней он, помимо прочих тем, затронул спецоперацию России, сообщил РБК.

Рассуждая о стратегии России, Петреус сослался на книгу «Украина и искусство стратегии». Ее автор - британский военный эксперт Лоуренс Фридман отмечал, что обычно военная стратегия основывается на игре в шахматы. Но стратегия президента РФ, по его мнению, скорее, основана на единоборстве дзюдо.

«Дзюдо предполагает не долгосрочную стратегию, а попытку на мгновение вывести противника из равновесия с помощью скорости и хитрости, чтобы самому остаться на ногах», - указал экс-директор ЦРУ.

По его мнению, к середине марта 2022 года стало ясно, что украинский конфликт все же будет ближе к шахматам, чем к дзюдо.

Отдельно Петреус указал на то, что Украине потребовались поставки боеприпасов значительного объема. Но ни одна страна НАТО, за исключением Соединенных Штатов, не располагала и не располагает необходимым уровнем производства и запасами снарядов, добавил он.

Вместе с тем, по его оценке, даже США должны были нарастить мощности оборонной промышленности, чтобы удовлетворить эти потребности.

При этом на Украине неоднократно указывали на недостаточность помощи со стороны Запада. И запросы Киева не прекращаются. Местное издание «Украинская правда» ранее сообщала о том, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил министру обороны США Ллойду Остину о необходимости получить 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов.

США Россия Украина

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