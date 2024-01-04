США заявили о своей непричастности к теракту в Иране

Дипломат заявил, что ознакомился с рядом заявлений по поводу случившегося во время церемонии памяти иранского генерала Касема Сулеймани и считает их безответственными.

«Во-первых, Соединенные Штаты непричастны к этому и любые предположения об обратном нелепы. Во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», - заявил Миллер.

Два взрыва прогремели в районе кладбища провинции Керман в среду, 3 января. На месте находилось большое количество людей, которые пришли почтить память убитого американскими военными генерала иранской спецслужбы «Кудс» Касема Сулеймани.

Спецслужбы Ирана квалифицировали взрыв как теракт. По данным Минздрава страны, на месте погибли 95 человек, более 130 получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси и верховному лидеру страны Али Хаменеи.

Российский лидер назвал убийство пришедших на кладбище мирных людей верхом жестокости и цинизма. Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Президент России подчеркнул, что терроризм не допустим ни в каких формах и проявлениях.