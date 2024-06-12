США заявили о слежке за российскими кораблями у побережья Кубы

«Мы внимательно следим за этим. Увидим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», - сказал он.

Ранее в порт Гаваны вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». Туда они прибыли в рамках дальнего похода. В гаванском порту пройдут две церемонии приветствия российских судов, одна для крейсера, а другая для фрегата.

Как отметил главком ВМФ Александр Моисеев, заход на Кубу является одной из задач плавания. Визит кораблей отвечает дружественным отношениям между двумя государствами.