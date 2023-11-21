Болезнь кончается смертью или выздоровлением. Украину ждет тяжелое протрезвление

Политический строй на Украине рано или поздно изменится, и украинцам придется столкнуться с последствиями нынешних событий. О незавидном будущем страны порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Феномен для изучения психиатрами Возможно, когда-нибудь политическое украинство будут рассматривать как некое заразное психическое заболевание. По крайней мере, этот феномен точно достоин пристального изучения психиатрами и психологами.

Уникальный случай, когда огромное количество людей, целая часть народа, по сути, занимается настоящим членовредительством, и это называют «построением политической нации».

Жовто-блакитный цвет крови Часть русского народа превращена в кровавую язву под жовто-блакитным соусом. Псевдолюбовь к национальным цветам - вообще отдельный разговор.

Однозначно все это было продумано какими-то демиургами и навязывалось народу совершенно сознательно. В эти цвета красилось абсолютно все, что можно было покрасить, - деревья, мосты, перила, дороги, балконы. Эти цвета навязывались народу, проникая в мозг, помогая его форматировать.

И большинство не догадывалось, что на самом деле это цвет крови. Крови настоящей, которая с 2014 года льется реками.

Возможно, кто-то уже начал отходить от морока и с ужасом смотрит на то, что натворил его народ за 33 года. Но общее протрезвление еще впереди. И оно будет очень тяжелым и болезненным.

Начало конца После 2014 года все перешло в стадию истерики, когда все целенаправленно делалось для того, чтобы стало только хуже, чтобы лилась кровь, чтобы люди нищали и бедствовали. Но, странное дело, очень многим это нравилось.

Все искусственное обязательно канет в Лету. Канет болезненно, ломая привычный мирок со всеми своими псевдоисториями и вычищенной памятью.

По-другому невозможно, потому что это противоестественно, а болезнь всегда кончается либо смертью, либо выздоровлением. И выздоровление порой бывает таким, что, кажется, проще было бы умереть.

Далее - его прямая речь.

Начало конца После 2014 года все перешло в стадию истерики, когда все целенаправленно делалось для того, чтобы стало только хуже, чтобы лилась кровь, чтобы люди нищали и бедствовали. Но странное дело - очень многим это нравилось. Год 2022 стал началом конца этой стадии, за которой обязательно последует депрессия, как всегда оно и бывает. В такой же депрессии оказались немцы в мае 1945 года. В непонимании, во что теперь верить и как жить.

Все искусственное обязательно канет в Лету. Канет болезненно, ломая привычный мирок со всеми своими псевдоисториями и наглухо вычищенной памятью. По-другому невозможно, потому что это противоестественно, а болезнь всегда кончается либо смертью, либо выздоровлением. И выздоровление порой бывает таким, что кажется, проще было бы умереть.

Часть русского народа превращена в кровавую язву под жовто-блакитным соусом. Псевдолюбовь к национальным цветам - вообще отдельный разговор. Однозначно, все это было продумано каким-то демиургами и навязывалось народу совершенно сознательно. В эти цвета красилось абсолютно все, что можно было покрасить - деревья, мосты, перила, дороги, балконы. Эти цвета навязывались народу, проникая в мозг, помогая его форматировать. И большинство не догадывалось, что на самом деле это цвет крови. Крови настоящей, которая с 2014 года льется реками.

Возможно, кто-то уже начал отходить от морока и с ужасом смотрит на то, что натворил его народ за 33 года. Но общее протрезвление еще впереди. И оно будет очень тяжелым и болезненным.