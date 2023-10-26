США заявили о скором достижении Россией тактических успехов на Украине
Соединенные Штаты допустили, что ВС России добьются в ближайшие месяцы тактических преимуществ в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».
«Это динамичный конфликт <…> и Россия может добиться определенных тактических успехов в предстоящие месяцы», - сказал он.
Как отметил Кирби, администрация Белого дома ожидает усиления наступательных действий со стороны российских войск. По его словам, ситуация представляет собой «динамичный конфликт».
Министр обороны России Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженным силам РФ поступили новые ракетные комплексы , которые помогли за пять дней сбить 24 украинских самолета.
По данным газеты The Washington Post, представители России и Украины тайно проводят переговоры , несмотря на законодательный запрет киевского режима. Авторы материала заверили, что стороны конфликта не стремятся пока афишировать результаты таких встреч.