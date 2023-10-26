США заявили о скором достижении Россией тактических успехов на Украине

Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом

Средства противоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Слова военного привел египетский портал Sada al-Balad.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.