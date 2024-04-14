США заявили о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»

Дипломат заверила, что Вашингтон будет предоставлять Москве информацию, «реальные и глубокие разногласия с Кремлем» на это не повлияют.

«Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», - добавила она.

По данным Госдепа, США передали России детальную информацию о готовящейся террористической атаке незадолго до нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», жертвами которой стали 145 человек.

Газета The New York Times написала о том, что американские спецслужбы не стали отправлять информацию об угрозе теракта из опасений, что в России могут узнать об их источниках разведданных.