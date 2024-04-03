«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал „Крокус Сити Холл“ был потенциальной целью», - написали авторы статьи.

Решение властей США не оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокусе» указало на их аморальность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны помнить, как попытались связать теракт с ИГ*. Захарова подчеркнула, что террористы хотели скрыться на Украине, которую 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.