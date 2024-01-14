14 января 2024, 20:09

США заявили, что не стремятся к конфликту с Йеменом

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Власти США не стремятся к конфликту с мятежниками-хуситами в Йемене. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения», - сказал Кирби.

США вместе с Великобританией обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Таким радикальным образом западный мир решил ответить на разрушение своих логистических цепочек в Красном море.

Однако удары по Йемену лишь на треть снизили наступательный потенциал хуситов - достаточно серьезной силы, имеющая многолетний опыт вооруженной борьбы. При этом своими ударами Соединенные Штаты развязали руки хуситам для новых атак и терактов.

Хуситы заявили, что их нападения на корабли в Красном море направлены на подрыв способности Израиля пополнять свои вооруженные силы. В США уверены, Йемен стал угрозой, а атаки организации мешают мировой торговле. Однако теперь действия американской стороны угрожают всему судоходству в Красном море , уверен генеральный секретарь «Хезболлы».

США Великобритания Израиль Ракеты Торговля Йемен
14 января 2024, 21:00
ЕС активизировал переговоры о скором начале операции в Красном море
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза ведут активные переговоры о начале собственной операции против хуситов в Красном море. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, ее процитировало РИА «Новости».

«Мы, как федеральное правительство, четко дали понять, что морская операция в Красном море важна и имеет первостепенное значение. <…> Об этом ведутся интенсивные переговоры», - заявила Бербок.

Она выразила надежду, что страны Евросоюза смогут прийти к соглашению «как можно быстрее».

Ранее германские власти анонсировали отправку в Красное море фрегата «Гессен». Предположительно, он станет частью совместной операции ЕС, решение о которой должны принять в середине февраля. Немецкий фрегат оснащен зенитными ракетами и ударными вертолетами, а также обладает передовой системой радиолокационной разведки.

Германия Ракеты Корабли Переговоры Евросоюз
14 января 2024, 20:54
После извержения вулкана в исландском Гриндавике загорелись дома
Global Look Press
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В городе Гриндавике (полуостров Рейкьянес в Исландии) лава после извержения вулкана добралась до жилых построек, в домах начались пожары. Подробности стихийного бедствия рассказали журналисты исландской телерадиокомпании RUV.

Извержение вулкана началось утром в воскресенье. Жителей Гриндавика эвакуировали ночью, в городе отключили электричество и водоснабжение, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

К вечеру потоки лавы добрались до города. Они повредили линии электропередачи и другие объекты инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба пока неизвестна - специалисты приступят к оценке после ликвидации последствий ЧП. Журналисты отметили, что городские власти хорошо подготовились - они установили специальные барьеры для лавы, и они хорошо себя показали.

Всего в Исландии 33 вулкана. На полуострове Рейкьянес за последние три года произошло четыре извержения.

Землетрясения Вулканы Экология
14 января 2024, 20:18
США нанесли очередной авиаудар по позициям хуситов на западе Йемена
Global Look Press
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США и Великобритания нанесли авиаудар по позициям шиитского движения «Ансар Алла» на севере провинции Ходейда в Йемене. Об этом РИА «Новости» сообщил йеменский военный источник.

«Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки „Ансар Алла“ (хуситы) в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», - отметил источник агентства.

Соединенные штаты и их союзник Великобритания начали наносить удары по йеменским хуситам в ночь на пятницу. Представитель хуситов сообщил, что по Йемену нанесли 73 удара, погибли пять человек, еще шесть получили ранения.

Однако удары союзников понизили наступательный потенциал хуситов не более чем на треть, считают американские эксперты. Большая часть вооружения хуситов установлена на передвижные комплексы и хорошо спрятана.

США Великобритания Военные Самолеты Йемен
14 января 2024, 19:44
Мальдивы приказали Индии вывести военных
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Власти Мальдивских островов выдвинули Индии ультиматум. Как сообщил телеканал India TV, мальдивский лидер Мохамед Муиззу заявил, что Индия при любых обстоятельствах должна вывести свои войска до 15 марта.

«Муиззу сделал уничижительный комментарий и заявил, не назвав Индию, что его страна, возможно, и маленькая, но она „не дает им (Индии - прим. ред.) лицензии угрожать нам“», - отметили журналисты.

Его комментарии прозвучали на фоне дипломатического скандала с Индией из-за уничижительных публикаций в социальных сетях трех его министров в адрес премьер-министра Нарендры Моди.

До этого президент потерпел серьезную неудачу на фоне продолжающихся политических споров между Индией и Мальдивами: партия Муиззу проиграла местные выборы, а проиндийская партия одержала убедительную победу. Это лично задело мальдивского лидера.

Мохамед Муиззу, набрав более 54% голосов, победил на выборах в октябре. Кампания кандидата проходила под лозунгом «Индия прежде всего». При этом Муиззу известен тем, что активно поддерживает Китай.

Власти Мальдивских островов выдвинули Индии ультиматум. Как сообщил телеканал India TV , мальдивский лидер Мохамед Муиззу заявил, что Индия при любых обстоятельствах должна вывести свои войска до 15 марта.

Индия Военные Китай Выборы

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