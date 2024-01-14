США заявили, что не стремятся к конфликту с Йеменом

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения», - сказал Кирби.

США вместе с Великобританией обстреляли ракетами объекты хуситов в Йемене. Таким радикальным образом западный мир решил ответить на разрушение своих логистических цепочек в Красном море.

Однако удары по Йемену лишь на треть снизили наступательный потенциал хуситов - достаточно серьезной силы, имеющая многолетний опыт вооруженной борьбы. При этом своими ударами Соединенные Штаты развязали руки хуситам для новых атак и терактов.

Хуситы заявили, что их нападения на корабли в Красном море направлены на подрыв способности Израиля пополнять свои вооруженные силы. В США уверены, Йемен стал угрозой, а атаки организации мешают мировой торговле. Однако теперь действия американской стороны угрожают всему судоходству в Красном море , уверен генеральный секретарь «Хезболлы».