США заранее знали о готовящемся теракте в России

Соединенные Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Ими американская сторона поделилась с Россией. Заявление, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости» , сделала официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

«Правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», - сообщила Уотсон.

Чиновница добавила, что американское правительство также делилось данными с российскими властями.

Дипломаты из нескольких европейских стран вслед за посольствами Великобритании и США предупреждали своих граждан о возможных террористических атаках в России. Заявление выпускали Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада. Однако речь тогда шла о начале марта. МИД Германии также призывал граждан отказаться от поездок в Россию , особенно в приграничные города с Украиной.

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall, где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба и начался пожар. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек. В ведомстве отметили, что эта цифра предварительная, в здании могут оставаться погибшие. Тушить очаги возгорания в концертном зале предстоит еще около полутра-двух часов.