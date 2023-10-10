США запустили поставки военной помощи Израилю

Читайте нас в:

Кирби отметил, что США ожидают дополнительных запросов со стороны Израиля.

«И мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом», - заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

По словам Кирби, «первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути» в Израиль.

Конгрессмен Чак Шумер, представляющий демократическое меньшинство, ранее заявил, что представители Белого дома провели брифинг с конгрессом, в ходе которого заверили законодателей в оказании необходимой поддержки Израилю. Также, по его словам, Белый дом также внимательно наблюдает за Ираном, пытаясь избежать возможной эскалации конфликта в будущем.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что американские власти в попытке стать единственными посредниками в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной свели на нет все усилия мирового сообщества по достижению мира.