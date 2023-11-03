США запустили беспилотники для поисков заложников в Газе

По его словам, беспилотники летают на территорией анклава уже больше недели. В США предположили, что палестинское радиальное движение ХАМАС удерживает заложников в разветвленной сети туннелей. Власти Соединенных Штатов надеются, что среди пленных в Газе находятся 10 пропавших без вести американцев.

По данным Армии обороны Израиля, боевики ХАМАС удерживают не менее 242 заложников.

Бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт призвал пожертвовать Газой ради уничтожения ХАМАС. По его словам, стороны конфликта не заинтересованы в прекращении огня.

Экс-чиновник ООН Крэйг Мохаибер увидел в действиях Израиля в Газе элементы геноцида. Также, по его словам, в последние 30 лет всемирная организация «аморфно» подходила к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты запустили разведывательные беспилотники для поисков заложников в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на одного из американских чиновников.