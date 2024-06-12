12 июня 2024, 21:59

США запретили предоставлять IT-услуги на территории России

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США запретили своим гражданам и компаниям оказывать некоторые IT-услуги в России. Документ об этом подписал глава  Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина Брэдли Смит, указ опубликовали на сайте ведомства.

Ограничение распространяется на дизайнерские и консалтинговые услуги в сфере информационных технологий, облачные услуги для ряда категорий ПО и услуги IT-поддержки.

«Запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом из США, услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержке или облачных услуг для соответствующего [ПО] любому лицу, находящемуся на территории [РФ]», - написали в документе.

Запрет начнет действовать с 12 сентября этого года.

Ранее генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что санкции США против оказания IT-услуг в России не отразятся на работе iPhone. При худшем раскладе, у пользователей перестанет работать iCloud.

США Россия Технологии
12 июня 2024, 22:49
«Ответ на любую угрозу». В США испугались визита российских кораблей на Кубу
РИА «Новости»
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Визит на Кубу четырех российских военных кораблей стал ответом России на угрозы США разместить у ее границ свои ракеты. Об этом в интервью телеканалу WION заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

По его словам, таким образом президент России Владимир Путин просигнализировал Западу, с какими последствиями тот столкнется в случае продолжения стратегии вооружения Украины.

«Путин делает прямое заявление Западу - если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что время полета современных ракет из района Карибского бассейна до Вашингтона составляет не более 10 минут. У США не будет времени на принятие решения для защиты своей территории.

«У России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США», - отметил он.

Доктороу выразил мнение, что Россия и Куба в последнее время сильно сблизились.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты следят за группой российских военных кораблей , прибывших в порт Гаваны.

США Ракеты Куба Военные Корабли Россия
12 июня 2024, 22:41
«Ваши танки идут, идите на площадь, встречайте». Марш-броску на Приштину исполнилось 25 лет
РИА «Новости»
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Со дня военной операции по взятию аэропорта Слатина в Югославии исполнилось ровно 25 лет. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко стал свидетелем этих событий. Он поделился эксклюзивной историей в стриме 360.ru с Антоном Шестаковым.

В июне 1999 года мир стоял на пороге Третьей мировой воны. Две сотни российских десантников 12 июня за 7,5 часа преодолели расстояние в 600 километров и предотвратили мировую катастрофу. Силы НАТО подошли к аэродрому Слатина через несколько часов после того, как там закрепились миротворцы. Представители альянса были в шоке: как российские бойцы смогли опередить подразделения НАТО? «По счастливой случайности я оказался в Приштине именно в этот момент. Я встречал эти танки. Мы <…> гуляли в тот момент у друзей-сербов. Вышли, к нам подошла полиция и говорит: ребята ваши паспорта. <…> Я думаю: что-то произошло. <…> „Ваши танки идут, идите на площадь, встречайте“. Наши ребята поехали, полиция, чтобы их встретить, показать им путь», - поделился эксперт.

Сербы уже уходили из Приштины, а албанцы ставили на крышах домов своих снайперов. В городе не было ни одного цветка на клумбах - все они легли на броню российских БТРов.

«И вот они пришли, уставшие ребята, колонна БТРов. Толпа пытается прикоснуться к этим БТРам, а ребята-водители боятся раздавить кого-то, потому что огромное количество людей. И они прошли на Слатину мимо нас», - рассказал Борзенко.

Полицейские решили прикрыть русских на случай, если албанцы начнут стрельбу, напомнил военный журналист.

«Они (полицейские - прим. ред.) быстро удалились. Вот я стал таким свидетелем этих событий», - заключил Борзенко.

Сейчас напряжение вокруг Косова и Республики Сербской только нарастает, заявила сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. По ее словам, на Сербию оказывают беспрецедентное давление.

Косово Военные Сербия Танки
12 июня 2024, 22:03
Спецназ в Ереване применил светошумовые гранаты против манифестантов
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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На акции протеста в Ереване спецназ применил против манифестантов светошумовые гранаты. Об этос сообщило РИА «Новости».

В Армении начались волнения 9 мая, днем 12 июня ситуация накалилась и произошло столкновение протестующих и силовиков. Правоохранители пытались оттеснить участников акции от здания парламента. В результате стычки есть пострадавшие, их вынесли на руках с места противостояния и передали медикам в машины скорой помощи.

Манифестанты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также прекращения делимитации границы с Азербайджаном и отказа от передачи ему приграничных территорий.

Армения Спецназ Отставки Скорая помощь Протесты
12 июня 2024, 21:38
США заявили о слежке за российскими кораблями у побережья Кубы
РИА «Новости»
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США следит за российскими военными кораблями у побережья Кубы. Об этом заявил помощник главы Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передало РИА «Новости».

«Мы внимательно следим за этим. Увидим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», - сказал он.

Ранее в порт Гаваны вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». Туда они прибыли в рамках дальнего похода. В гаванском порту пройдут две церемонии приветствия российских судов, одна для крейсера, а другая для фрегата.

Как отметил главком ВМФ Александр Моисеев, заход на Кубу является одной из задач плавания. Визит кораблей отвечает дружественным отношениям между двумя государствами.

США Куба Корабли Россия

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