США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

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«Запрещается импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией», - указали в документе.

Данные ограничения не коснулись российской меди, алюминия и никеля, которые произвели до 13 апреля текущего года.

Обозреватели Reuters ранее сообщили, что введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия спровоцирует рост соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Подорожание алюминия усугубит положение иностранных компаний в сфере транспорта и строительства.