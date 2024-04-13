США запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
Американские власти одобрили запрет на ввоз в Соединенные Штаты алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.
«Запрещается импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией», - указали в документе.
Данные ограничения не коснулись российской меди, алюминия и никеля, которые произвели до 13 апреля текущего года.
Обозреватели Reuters ранее сообщили, что введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия спровоцирует рост соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Подорожание алюминия усугубит положение иностранных компаний в сфере транспорта и строительства.