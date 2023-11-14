14 ноября 2023, 07:45

США заподозрили владельцев 100 танкеров в нарушении антироссийских санкций

Unsplash
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США начало расследование по факту возможного нарушения антироссийских санкций. Оно сделало запросы управляющим компаниям 100 танкеров, которые предположительно перевозили нефть из России, сообщило агентство Reuters.

Ознакомившийся с документами министерства источник сообщил, что 10 ноября уведомления о проверке получили управляющие компании из 30 стран. Американские чиновники заподозрили, что на 100 танкерах перевозили российскую нефть по ценам выше установленного потолка.

Страны G7, Евросоюза и Австралия утвердили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в конце 2022 года. Ограничение на нефтепродукты ввели в феврале. Спустя почти год аналитики пришли к выводу, что потолок цен на нефть оказался неэффективным инструментом. Россия перенаправила экспорт на другие рынки.

G7 Австралия Санкции Нефть Россия Евросоюз
14 ноября 2023, 08:24
Китайский дипломат рассказал о рисках войны на Тайване из-за США
Unsplash
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Риск войны на Тайване в разы вырастет, если Соединенные Штаты нарушат принцип «одного Китая». Такое мнение выразил экс-посол КНР в США Цуй Тянькай. Его слова процитировала газета South China Morning Post.

Согласно принципу «одного Китая», Тайвань является частью КНР. Это особый ключ, отметил дипломат. Пока он существует, никто не бросает вызов этому принципу. А необходимости в применении силы нет, уточнил экс-посол.

«Но если этот принцип „одного Китая“ будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет», - подчеркнул он.

Дипломат выразил надежду на то, что у американских политиков хватит мудрости и здравого смысла не начинать войну с такой легкостью. Цуй Тянькай добавил, что китайские власти искренне пытаются стабилизировать отношения с США по важным вопросам при условии того, что Штаты уважают и соблюдают принцип «одного КНР».

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин накануне заявил, что американскому военному руководству нужно поддерживать контакты с Китаем. Это необходимо для предотвращения дальнейших кризисов, уточнил он.

США Китай Тайвань
14 ноября 2023, 08:23
Спикерами сейма и сената Польши выбрали представителей оппозиции
Unsplash
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Выборы маршалов (спикеров) сейма и сената завершились в Польше. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней — Малгожата Кидава-Блоньская, сообщила радиостанция RMF24.

Выборы маршалов (спикеров) сейма и сената завершились в Польше. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней - Малгожата Кидава-Блоньская, сообщила радиостанция RMF24.

За нового спикера сейма проголосовали 265 из 460 депутатов. Холовня выдвигался от партии «Польша 2050», входящей в оппозиционное движение «Третий путь». Новый председатель сената также является представителем оппозиционной партии - Кидава-Блоньская была кандидатом от «Гражданской коалиции».

По информации газеты Gazeta Wyborcza , за нее проголосовали 66 сенаторов из 100.

После выборов маршалов обеих палат парламента премьер-министр Матеуш Моравецкий приступит к формированию нового кабинета министров. По конституции Польши, на этот процесс отводится 14 дней.

В соответствии с обычаем премьер-министр подал в отставку. Президент Польши Анджей Дуда наделил Моравецкого полномочиями для формирования нового кабмина, так как партия «Право и справедливость» не имеет большинства в сейме.

Польша Выборы
14 ноября 2023, 08:04
Экономика стран АТЭС пострадает из-за рецессии в Китае — Минфин США
РИА «Новости»
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Замедление роста экономики Китая скажется на многих странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которые торговали с ним. Однако это не отразится на Штатах, заявила на пресс-конференции в Сан-Франциско министр финансов США Джанет Йеллен, сообщил ТАСС.

По ее словам, участники прошедшей в США встречи - министры финансов стран АТЭС и их представители - обсудили снижение темпов экономического роста Китая. Джанет Йеллен заявила, что они сошлись во мнение о вероятном влиянии рецессии в КНР на другие государства.

«Это может представлять угрозу ухудшения экономических прогнозов, что может повлиять не столько на Соединенные Штаты, сколько на многие экономики АТЭС, которые связаны тесными торговыми отношениями с Китаем», - сказала она.

Министр встретилась с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Они обсудили избыток китайских товаров в некоторых сферах и договорились стремиться к обеспечению равных условий для всех игроков.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско завершится 17 ноября. Организаторы обещали обеспечить участие российской делегации , но не пригласили президента Владимира Путина.

США Китай Экономика
14 ноября 2023, 07:47
Япония указала на неизменность своей позиции по Курилам
Публичное достояние
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Япония по-прежнему планирует провести с Россией мирные переговоры, центральной темой который является территориальная принадлежность четырех островов. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, сообщил ТАСС.

В Японии Курильские острова называют «северными территориями». К ним относятся Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, исконная территория нашей страны. В позиции правительства Японии изменений нет», - отметил Мацуно.

По его словам, в ближайшее время государство не планирует обсуждать с Россией мирный договор, но страна по-прежнему занимает последовательную позицию по этому вопросу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемой формулировку Японии о Курильских островах как о «незаконно оккупированных» территориях. Он отметил, что эти земли являются неотъемлемой частью России.

Япония Курильские острова

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