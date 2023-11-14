США заподозрили владельцев 100 танкеров в нарушении антироссийских санкций
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США начало расследование по факту возможного нарушения антироссийских санкций. Оно сделало запросы управляющим компаниям 100 танкеров, которые предположительно перевозили нефть из России, сообщило агентство Reuters.
Ознакомившийся с документами министерства источник сообщил, что 10 ноября уведомления о проверке получили управляющие компании из 30 стран. Американские чиновники заподозрили, что на 100 танкерах перевозили российскую нефть по ценам выше установленного потолка.
Страны G7, Евросоюза и Австралия утвердили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в конце 2022 года. Ограничение на нефтепродукты ввели в феврале. Спустя почти год аналитики пришли к выводу, что потолок цен на нефть оказался неэффективным инструментом. Россия перенаправила экспорт на другие рынки.