США заподозрили владельцев 100 танкеров в нарушении антироссийских санкций

Китайский дипломат рассказал о рисках войны на Тайване из-за США

Риск войны на Тайване в разы вырастет, если Соединенные Штаты нарушат принцип «одного Китая». Такое мнение выразил экс-посол КНР в США Цуй Тянькай. Его слова процитировала газета South China Morning Post.

Согласно принципу «одного Китая», Тайвань является частью КНР. Это особый ключ, отметил дипломат. Пока он существует, никто не бросает вызов этому принципу. А необходимости в применении силы нет, уточнил экс-посол.

«Но если этот принцип „одного Китая“ будет нарушен или же ему будет брошен вызов, то риск войны сильно возрастет», - подчеркнул он.

Дипломат выразил надежду на то, что у американских политиков хватит мудрости и здравого смысла не начинать войну с такой легкостью. Цуй Тянькай добавил, что китайские власти искренне пытаются стабилизировать отношения с США по важным вопросам при условии того, что Штаты уважают и соблюдают принцип «одного КНР».

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин накануне заявил, что американскому военному руководству нужно поддерживать контакты с Китаем. Это необходимо для предотвращения дальнейших кризисов, уточнил он.