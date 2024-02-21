21 февраля 2024, 10:33

США заподозрили Россию в намерении вывести ядерное оружие в космос

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Россия якобы может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, ЯО могут запустить в космическое пространство уже в 2024 году.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», - отметили в агентстве.

Ранее глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер предупредил о разработке плана ответа на размещение российского ядерного оружия в космосе. Он назвал серьезной угрозу со стороны России и напомнил о китайском аэростате , который сбили над американской территорией.

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что на западе поднимается шум по этому вопросу, но позиция России остается ясной и понятной.

Ядерное оружие США Россия Оружие Космос
21 февраля 2024, 09:54
Лукашенко прибудет на открытие «Игр будущего» в Казани
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию и поучаствует в открытии международного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Президент [Белоруссии] по приглашению российского коллеги сегодня посетит церемонию открытия международного турнира „Игры Будущего“», - указали в издании.

На мероприятии атлеты покажут свое мастерство в необычных видах спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии. Состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта.

В Россию 21 февраля прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На «Игры будущего» в Казань приедут и представители других государств. Организаторы мероприятия ожидают главу Киргизии Садыра Жапарова, лидера Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Известно, что на «Играх будущего» будут выступать спортсмены из разных государств, в том числе из Китая.

Белоруссия Казань Александр Лукашенко Россия
21 февраля 2024, 08:13
Посольство в Финляндии выработает меры реагирования на провокации в день выборов
РИА «Новости»
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Посольство России в Финляндии не исключает возможностей провокаций в день выборов президента и проработает меры реагирования. Об этом РИА «Новости» заявили в дипмиссии.

Руководство страны не предупреждало посольство о проведении акций, связанных с выборами российского президента, указали дипломаты.

По их словам, проблем с доставкой бюллетеней не будет, а логистику доставки избирательной документации уже определили. Вопросы безопасности избирательного участка посольство прорабатывает с МИД и финской полицией.

«Рассчитываем на содействие финских властей в обеспечении комфортных условий для голосования находящихся в Финляндии граждан России», - добавили в дипмиссии.

Ранее посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович предупредил, что релокантов будут привлекать к ответственности , если те попытаются устроить провокации на выборах президента. По его мнению, внештатные ситуации могут возникнуть в странах, где проживает больше всего представителей внесистемной оппозиции.

Финляндия Россия Выборы Выборы президента — 2024
21 февраля 2024, 07:55
Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США
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Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Республиканцы «перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна». Они ждут приостановку работы правительства США из-за того, что там так и не приняли решение о продолжении финансирования.

«Люди предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней», - отметил один конгрессмен-республиканец.

Собеседники издания утверждают, что правительство США на некоторое время все же прекратит свою работу из-за отсутствия постоянного бюджета и того факта, что они не смогли принять очередную временную резолюцию.

Еще один источник назвал ситуацию либо «близкой к заключению сделки, либо она вот-вот сорвется».

При этом, по данным «Известий» , Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, согласно которой финансирование некоторых американских ведомств продлевается до начала весны.]прокт утвердили еще в январе.

Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов негласно готовятся к шатдауну. Об этом сообщило интернет-издание Axios , ссылаясь на собственные источники.

США Конгресс США
21 февраля 2024, 07:46
Франция призналась в росте зависимости от поставок удобрений из России
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Зависимость Франции от поставок удобрений из России растет. На это обратил внимание депутат французского парламента Жан-Люк Бурго в обращении к правительству страны. Текст оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Бурго обратил внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марка Фено на эту проблему. Депутат отметил, что импорт удобрений из России сильно влияет на французский сельскохозяйственный сектор.

«Ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения», - отмечается в письме.

Из-за напряженности, связанной с украинским конфликтом, подскочили цены на сырье, в том числе газ, что повлекло остановку многих промышленных предприятий Европы, указал Жан-Люк Бурго. Начался массовый импорт удобрений из России, где сырье добывается из доступных ресурсов и цены на газ куда выгоднее - соответственно, производственные затраты куда ниже. За 11 месяцев 2023 года объем импорта увеличился до 725 тысяч тонн, хотя двумя годами раньше составлял 442 тысячи. Бурго попросил министра пояснить, какие меры будут приняты для подтверждения соответствия импорта нормам хранения.

Ранее о зависимости Европы от российских удобрений заявляли в Норвегии.

Экспорт Франция Удобрения

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