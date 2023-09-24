США запланировали разместить базу на спорной территории Гайаны — МИД Венесуэлы
Американская сторона хочет «милитаризовать» территориальный вопрос между Венесуэлой и Гайаной о спорной территории Эссекибо, построив там свою военную базу. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто во время выступления на Генассамблее ООН, передал ТАСС.
«Мы осуждаем намерение правительства США милитаризировать ситуацию. Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории с целью <…> закрепления разграбления наших энергетических ресурсов», - заявил он.
Хиль отметил, что правительство США хочет забрать себе нефтяные ресурсы Венесуэлы с помощью компании Exxon Mobil, включившей в свою платежную ведомость власти Гайаны, «предоставляющие нефтяные концессии на неразграниченной морской территории».
Уже более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая ранее была британской колонией и сейчас входит в состав Содружества наций, не могут урегулировать спорный вопрос из-за Эссекибо - территории, которая имеет большие запасы нефти.
В 1966 году оба государства подписали женевское соглашение о поиске мирного решения, но в 2018 году Гайана обратилась в Международный суд ООН с просьбой утвердить Арбитражное решение 1899 года, позволяющее стране владеть Эссекибо.