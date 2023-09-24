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«Мы осуждаем намерение правительства США милитаризировать ситуацию. Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории с целью <…> закрепления разграбления наших энергетических ресурсов», - заявил он.

Хиль отметил, что правительство США хочет забрать себе нефтяные ресурсы Венесуэлы с помощью компании Exxon Mobil, включившей в свою платежную ведомость власти Гайаны, «предоставляющие нефтяные концессии на неразграниченной морской территории».

Уже более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая ранее была британской колонией и сейчас входит в состав Содружества наций, не могут урегулировать спорный вопрос из-за Эссекибо - территории, которая имеет большие запасы нефти.

В 1966 году оба государства подписали женевское соглашение о поиске мирного решения, но в 2018 году Гайана обратилась в Международный суд ООН с просьбой утвердить Арбитражное решение 1899 года, позволяющее стране владеть Эссекибо.