Читайте нас в:

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что у США есть возможность в ближайшем будущем поддерживать способность Украины защищаться, но Соединенные Штаты уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи. В таких условиях страна не может реализовывать контрактные программы, поэтому финансирование было приостановлено.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее сообщила, что у администрации президента США Джо Байдена есть средства на срочные потребности для военной помощи киевскому режиму, но не на долгосрочную поддержку.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли бюджет, в котором нет пункта о помощи Украине. Однако США продолжат поддерживать страну, несмотря на такое решение, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.