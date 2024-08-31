31 августа 2024, 02:56

США заказали производство ракет GMLRS

РИА «Новости»
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Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS. Его сумма составила 3,4 миллиарда долларов. Соответствующая информация появилась на сайте Минобороны США.

«Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня GMLRS», - отметили в заявлении.

По данным ведомства, поставку ракет запланировали до октября 2027 года. Ими пополнят арсенал американской армии в штате Алабама.

Ранее стало известно, что корпорация Lockheed Martin также модернизирует истребители пятого поколения F-35.

Наибольший объем работ планируется провести в Орландо и завершить к сентябрю 2028 года. Кроме того, Lockheed Martin будет работать над созданием комплексов ПВО Patriot.

США Ракеты Истребители Пентагон F-35 Армия
31 августа 2024, 01:58
Выпустили со справкой. Дуров не сможет сбежать из Франции
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Французский суд изъял паспорт у основателя мессенджера Telegram в связи с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Адвокат, специалист по международному праву Максим Секач в разговоре с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым объяснил, сможет ли Павел Дуров использовать паспорта России и ОАЭ для выезда из Франции, несмотря на судебный надзор.

Адвокат считает, что французы не пересекли какие-то правовые нормы в отношении Дурова, действуя в рамках своего национального законодательства. Он добавил, что в пресс-релизе парижской прокуратуры не нашел информации об изъятии у основателя Telegram паспортов, но по французским законам он должен был их сдать.

Собеседник 360.ru отметил, что в базе пограничников уже имеется информация о судебном надзоре над Дуровым, поэтому даже с паспортом ОАЭ он не сможет улететь из страны. Его задержат, резюмировал Секач.

Вместо паспорта справка о личности Французские правоохранители предоставили некоторые послабления Дурову. Собеседник 360.ru объяснил, сможет ли он теоретически выехать из Франции при наличии паспортов других стран.

Секач отметил, что в каждом государстве законодательство в рамках уголовного процесса по-разному регулирует определенные вопросы. В России, к примеру, нет понятия судебного контроля. В нашей стране суд может назначить подписку о невыезде. В то же время во Франции - это отдельная процедура, когда суд устанавливает надзор над своим подопечным.

«В данном случае 138 статья пункт 7 УК Франции подразумевает, что при судебном надзоре лицо, над которым он установлен, обязано сдать в жандармерию, в отдел полиции или суду документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт и иные документы. И взамен получить справку о личности. С этим документом никуда уехать нельзя», - объяснил адвокат.

Побег закончится в аэропорту Собеседник 360.ru обратил внимание, что в ситуации с Дуровым судебная система Франции вправе изъять паспорт иностранного государства. Этот документ аннулируется в электронной базе данных.

Паспорта Суд Запреты Telegram Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
31 августа 2024, 01:34
В Бразилии приостановили работу соцсети X
Freepik
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Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил приостановить деятельность социальной сети Х в стране. Об этом сообщило издание G1 со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что к такому решению привел отказ американского предпринимателя и владельца Х Илона Маска назначить юридического представителя соцсети в Бразилии.

Национальное агентство телекоммуникаций (Anatel) уже уведомили об отключении социальной сети в стране в течение 24 часов.

Компаниям Apple и Google должны за пять дней удалить приложения соцсети из своих интернет-магазинов в стране.

Помимо этого, в Бразилии действуют штрафы в размере 50 тысяч реалов в отношении тех, кто использует какие-либо уловки для доступа к соцсети X.

Ранее Илон Маск выдвинул обвинения в адрес судьи Верховного суда Бразилии Александра ди Морайеса о нарушении конституции из-за просьб заблокировать некоторые аккаунты. После этого в стране против предпринимателя начали расследование.

Бразилия Соцсети Илон Маск
30 августа 2024, 18:56
В России объяснили, почему Байдену и Зеленскому нельзя приезжать в Париж
Global Look Press
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После ареста во Франции создателя Telegram Павла Дурова президенту США Джо Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому может быть заказан въезд в Париж. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

«Если Франция задержала Дурова по подозрению в „отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой“, то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», - написала она.

По словам Захаровой, французские правоохранители могли возбудить дело против Павла Дурова по подозрению в отмывании доходов.

Дурова поместили под судебный надзор и запретили выезжать за пределы Франции. Владельца мессенджера заподозрили в шести правонарушениях.

Ранее Захарова предположила, что президенту Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием предпринимателя.

Владимир Зеленский Париж Франция Павел Дуров Джо Байден Павла Дурова арестовали во Франции
30 августа 2024, 14:57
Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по Украине
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать конференцию в Индии для обсуждения урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник издания рассказал, что данное предложение украинский лидер сделал во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев 23 августа. Зеленский выразил надежду, что саммит состоится до выборов в США в ноябре.

Ранее президент Украины отмечал, что конференцию по решению конфликта проведут в Индии, если власти страны согласятся подписать коммюнике первого саммита. В ответ Моди заявил о готовности страны выступить в роли основного посредника в переговорах между Россией и Украиной.

После визита индийского премьера в Киев президент США Джо Байден выразил благодарность за его миротворческие усилия.

Владимир Зеленский Индия Нарендра Моди

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