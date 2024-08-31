США заказали производство ракет GMLRS

Французский суд изъял паспорт у основателя мессенджера Telegram в связи с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Адвокат, специалист по международному праву Максим Секач в разговоре с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым объяснил, сможет ли Павел Дуров использовать паспорта России и ОАЭ для выезда из Франции, несмотря на судебный надзор.

Адвокат считает, что французы не пересекли какие-то правовые нормы в отношении Дурова, действуя в рамках своего национального законодательства. Он добавил, что в пресс-релизе парижской прокуратуры не нашел информации об изъятии у основателя Telegram паспортов, но по французским законам он должен был их сдать.

Собеседник 360.ru отметил, что в базе пограничников уже имеется информация о судебном надзоре над Дуровым, поэтому даже с паспортом ОАЭ он не сможет улететь из страны. Его задержат, резюмировал Секач.

Вместо паспорта справка о личности Французские правоохранители предоставили некоторые послабления Дурову. Собеседник 360.ru объяснил, сможет ли он теоретически выехать из Франции при наличии паспортов других стран.

Секач отметил, что в каждом государстве законодательство в рамках уголовного процесса по-разному регулирует определенные вопросы. В России, к примеру, нет понятия судебного контроля. В нашей стране суд может назначить подписку о невыезде. В то же время во Франции - это отдельная процедура, когда суд устанавливает надзор над своим подопечным.

«В данном случае 138 статья пункт 7 УК Франции подразумевает, что при судебном надзоре лицо, над которым он установлен, обязано сдать в жандармерию, в отдел полиции или суду документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт и иные документы. И взамен получить справку о личности. С этим документом никуда уехать нельзя», - объяснил адвокат.

Побег закончится в аэропорту Собеседник 360.ru обратил внимание, что в ситуации с Дуровым судебная система Франции вправе изъять паспорт иностранного государства. Этот документ аннулируется в электронной базе данных.