США заказали МБР Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками

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«Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму два миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем», - сказано в заявлении американского оборонного ведомства.

Lockheed Martin также будет заниматься интеграцией Trident II D2 и разработкой навигационной подсистемы к ракетам.

Стоимость программы ВВС США по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов.

Увеличение сметы расходов может повлиять на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.