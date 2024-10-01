США заказали МБР Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками
Минобороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму два миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем», - сказано в заявлении американского оборонного ведомства.
Lockheed Martin также будет заниматься интеграцией Trident II D2 и разработкой навигационной подсистемы к ракетам.
Стоимость программы ВВС США по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов.
Увеличение сметы расходов может повлиять на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.