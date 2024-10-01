01 октября 2024, 05:05

США заказали МБР Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Минобороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 миллиарда долларов на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Компания Lockheed Martin Space получила дополнение к контракту на сумму два миллиарда 112 миллионов долларов для производства ракет Trident II D5 и поддержки размещенных систем», - сказано в заявлении американского оборонного ведомства.

Lockheed Martin также будет заниматься интеграцией Trident II D2 и разработкой навигационной подсистемы к ракетам.

Стоимость программы ВВС США по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов.

Увеличение сметы расходов может повлиять на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.

Ядерное оружие США Ракеты Пентагон Доллары США Оружие
01 октября 2024, 00:30
Израильские войска ударили по южному пригороду Бейрута
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
ВВС Израиля ударили по объектам в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщил ливанский полевой источник РИА «Новости».

«Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов», - заявил собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о массированном танковом обстреле со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на юге Ливана. По данным журналистов, израильские войска намерены создать 20-километровую зону на юге арабского государства.

До этого стало известно, что член центрального совета движения «Хезболла» Набиль Каука и командующий южным фронтом Али Караки погибли в результате ударов Израиля по Бейруту.

Авиация Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины «Хезболла»
30 сентября 2024, 22:17
ЦАХАЛ начал массированный обстрел из танков на юге Ливана
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Массированный танковый обстрел со стороны израильской армии начался на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.

По данным аналитиков, в качестве первой основной цели вторжения ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) может сформировать зону внутри южного Ливана протяженностью в 20 километров.

Как отметило агентство Reuters , ливанские войска отошли на пять километров на юге страны у границы с еврейским государством.

Ранее стало известно, что во время бомбардировки Ливана погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео с военной операцией. На кадрах видны взлет и возвращение истребителя F-15I, который, по данным ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу «Хезболлы» в Ливане и ликвидации главы движения.

Израиль Военные Армия Танки Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
30 сентября 2024, 19:51
Белорусские пограничники посадили беспилотник у границы с Литвой
Читайте нас в: Google Новости
Белорусские пограничники обнаружили неизвестный беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой. При помощи спецустройств аппарат посадили, сообщила пресс-служба Пограничного комитета республики.

Дрон посадили накануне, это случилось в Вороновском районе. Правоохранители возбудили административное дело.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - уточнили в Погранкомитете.

Там напомнили, что с 1 апреля в Белоруссии запрещено ввозить, хранить и использовать беспилотники без особого разрешения. Нарушение этих правил в приграничной зоне влечет административную ответственность.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил о договоренности с Россией и Украиной о не освещении случаев нарушения государственной границы беспилотниками. Он объяснил это особенностями управления аппаратами.

Белоруссия Беспилотники Литва
30 сентября 2024, 13:49
Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Очередной этап проверки готовности подразделений ВВС и войск ПВО начался в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Руководит проверкой начальник Генштаба Павел Муравейко. В мероприятиях задействуют все армейские полигоны. Личный состав, в том числе призванные из резерва военнообязанные, должен будет подготовить вооружение и технику и выйти в назначенные районы.

Жителей страны предупредили, что из-за войсковых маневров возможны временные ограничения на автодорогах.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать , но должна быть готова к боевым действиям.

В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Латвия, Литва и Польша усилили приграничные группировки войск и возводят различные заградительные сооружения.

Авиация Белоруссия Военные учения ПВО

Новости по теме