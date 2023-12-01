США захотели снизить энергодоходы России в два раза
Власти Соединенных Штатов намерены в два раза сократить доходы России от продажи энергетических ресурсов к 2030 году. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта.
Нефтяные санкции западных стран в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт газа и нефти РФ сократится на 40-50%.
«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», - подчеркнул Пайетт.
Цель ограничений состоит в том, чтобы «изменить поведение России». Санкций нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться украинский конфликт, подчеркнул представитель Госдепа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пайетта. Он отметил, что Кремль не сомневается в дальнейшем давлении на РФ и всю систему международных торговых отношений со стороны США. Экономика американцев крупнейшая, но не единственная, и наступает период многообразия , заявил Песков.