США захотели снизить энергодоходы России в два раза

Нефтяные санкции западных стран в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт газа и нефти РФ сократится на 40-50%.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», - подчеркнул Пайетт.

Цель ограничений состоит в том, чтобы «изменить поведение России». Санкций нужно придерживаться в предстоящие годы, пока будет продолжаться украинский конфликт, подчеркнул представитель Госдепа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пайетта. Он отметил, что Кремль не сомневается в дальнейшем давлении на РФ и всю систему международных торговых отношений со стороны США. Экономика американцев крупнейшая, но не единственная, и наступает период многообразия , заявил Песков.