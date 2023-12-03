03 декабря 2023, 10:21

США захотели разместить ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

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США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе уже в 2024 году. Об этом Nikkei Asia заявил представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс.

Арсенал ракет разместят для сдерживания влияния Китая. Пентагон собирается разместить в регионе снаряды Tomahawk, а также Standard-6 (SM-6).

«Военные США планируют разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году, создав свой первый арсенал в регионе после окончания холодной войны», - отметил Филлипс.

О том, где именно США создадут арсенал ракет, представитель американской армии не сообщил.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что Белый дом стремится изолировать Китай. По его словам, для этой цели американское руководство раскачивает ситуацию на Тайване, не имея при этом возможности признать его как независимое государство. США поставляют острову оружие и обещают военную поддержку, пытаясь сформировать антикитайскую коалицию, добавил эксперт.

США Ракеты Армия Китай Азия
03 декабря 2023, 11:08
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае 4 декабря
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Китай с рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. Завтра, 4 декабря, в Пекине пройдут переговоры главы республики с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество. В программе визита значатся и «мероприятия социально-гуманитарного направления».

Перед этим Лукашенко ездил в Китай в конце февраля - начале марта. Тогда белорусский лидер заявил, что результатом визита станет появление новых горизонтов в двустороннем сотрудничестве и назвал расширение контактов с КНР одним из приоритетов внешней политики своей страны. По итогам визита Белоруссия и Китай, в частности, договорились об углублении оборонного сотрудничества , предотвращении цветных революций и продолжении работы по противодействию терроризму.

Грядущая поездка Лукашенко в КНР станет уже 14-й с тех пор, как он оказался на посту президента Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Китай Си Цзиньпин
03 декабря 2023, 10:31
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ
РИА «Новости»
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Турецкие власти задержали в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки — Шамиля Амирова. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в РФ, задержан в стамбульском районе Сарыер, где он проживал», - сообщил глава министерства.

Мужчину разыскивали по обвинению в мошенничестве, уточнил Али Ерликая. Он подчеркнул, что власти ведут активную борьбу с преступными группировками, в том числе международными.

Ранее в Турции убили россиянку и ее несовершеннолетнюю дочь. Тела женщины и девушки нашли недалеко от Бодрума, они были завернуты в простыни и перевязаны веревкой. Под подозрение попал бывший муж россиянки, с которым у них был общий сын. Адвокат жертвы рассказал, что экс-супруг никак не хотел оставить женщину в покое после развода: преследовал, угрожал и шантажировал, хотел забрать ребенка.

Турецкие власти задержали в Стамбуле одного из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки - Шамиля Амирова. Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X.

Турция Россия
03 декабря 2023, 09:29
США увидели риск стратегического поражения Израиля без защиты населения
РИА «Новости»
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Израиль ведет тяжелую борьбу с жестоким врагом в одном из самых густонаселенных районов на Земле, но без защиты палестинского населения стране не победить. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что защита жителей Газы - одновременно моральная ответственность и стратегический императив. По словам министра, он лично подталкивал израильских лидеров избегать жертв.

«Урок не в том, что вы можете победить в городской войне, защищая мирное население. Урок заключается в том, что вы можете победить в городской войне, только защищая мирное население», - сказал Остин.

Он добавил, что это особенно важно, потому что Израиль работает над демонтажем террористической инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве, поэтому важно заботиться о живущих рядом людях. Остин отметил, США считают, что израильтяне и палестинцы должны найти способ разделить землю, которую и те и другие называют домом.

Остин напомнил, что 7 октября боевики ХАМАС убили более 1200 израильтян - и по меньшей мере 35 американцев - и взяли более 200 заложников. Эта атака была самой смертоносной в истории Израиля, сказал он. Приверженность Штатов безопасности Израиля является железной, заявил шеф Пентагона.

После недолгого прекращения огня армия Израиля пообещала возобновить боевые действия в полную силу. Заявление прозвучало после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. До этого ЦАХАЛ подтвердил гибель пяти израильских заложников в секторе Газа.

США Израиль Пентагон Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 09:21
Израиль объявил о расследовании сбоя в работе системы ПРО «Железный купол»
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ЦАХАЛ приступил к расследованию падения ракеты-перехватчика системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщила газета Times of Israel.

Издание опубликовало видеозапись с осечкой «Железного купола». На кадрах ракета-перехватчик Tamir, выпущенная в центральной части страны в ответ на обстрел, не смогла сбить цель и рухнула на землю.

«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается», - отметили в ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о сбое в работе «Железного купола» - одна из ракет по ошибке приземлилась в жилом районе города Ришон-ле-Цион, расположенном в семи километрах от Тель-Авива. Очевидцы рассказали о мощном ракетном залпе по центральной части Израиля. В соцсетях распространилось видео, на котором свидетели событий зафиксировали пролет ракеты и звуки сирен.

Минобороны Израиля 2 декабря возобновило военную операцию в секторе Газа после нарушения временного перемирия со стороны ХАМАС. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ вернулся «к боевым действиям в полную силу».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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