США захотели разместить на земле и в космосе средства для атаки спутников

США обвиняют Китай и Россию в создании противоспутниковых вооружений, но сами уклоняются от раскрытия информации о собственных работах в этой области.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении „к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал“», - отметили авторы материала.

По данным СМИ, американцы давно располагают наземными системами подавления связи врага с его спутниками. Сейчас в США принимают меры к их модернизации. В рамках нового подхода Пентагон движется к задаче широкого подавления вражеских угроз способами, схожими с теми, что применяют военно-морские или военно-воздушные силы.

Ранее конгрессмены предложили главе Минобороны США Ллойду Остину представить доклад о последствиях ядерного взрыва в околоземном космическом пространстве.