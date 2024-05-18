18 мая 2024, 10:43

США захотели разместить на земле и в космосе средства для атаки спутников

Unsplash
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Соединенные Штаты хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские аппараты. Об этом сообщила газета New York Times.

США обвиняют Китай и Россию в создании противоспутниковых вооружений, но сами уклоняются от раскрытия информации о собственных работах в этой области.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении „к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал“», - отметили авторы материала.

По данным СМИ, американцы давно располагают наземными системами подавления связи врага с его спутниками. Сейчас в США принимают меры к их модернизации. В рамках нового подхода Пентагон движется к задаче широкого подавления вражеских угроз способами, схожими с теми, что применяют военно-морские или военно-воздушные силы.

Ранее конгрессмены предложили главе Минобороны США Ллойду Остину представить доклад о последствиях ядерного взрыва в околоземном космическом пространстве.

США Пентагон Космос
18 мая 2024, 09:32
«Ситуация стабильная». МВД прокомментировало обстановку после митинга в Бишкеке
Global Look Press
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Ситуация после стихийного митинга в Бишкеке стабилизировалась. Об этом сообщили на сайте МВД Киргизии.

Правоохранители полностью контролируют ситуацию. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме. Они организовали патрули и начали проводить разъяснительную работу.

«Ситуация на территории города Бишкека стабильная», - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители обеспечивают общественный порядок. Движение на улицах Бишкека восстановили.

Около тысячи человек собрались в центре столицы Киргизии из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, которые разместились в одном из хостелов Бишкека. Участники акции согласились разойтись после переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым.

Драки Киргизия Переговоры Митинги
18 мая 2024, 09:15
«Политика двойных стандартов». Володин — о блокировке российских СМИ в ЕС
Freepik
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Европейские власти могут лишь говорить населению о свободе слова, но сами не терпят ее. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Руководство Евросоюза блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова, нарушает право на распространение и получение информации, не имея аргументов убедить людей в собственной правоте.

«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур», - написал Володин.

Решение ЕС о запрете вещания российских СМИ - это желание закрыть доступ к достоверным и объективным данным. Спикер ГД поблагодарил коллективы РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». По его словам, евробюрократы не стали бы чинить препятствия, если бы не чувствовали эффективность работы этих масс-медиа.

Накануне в ЕС запретили указанным СМИ вести любую деятельность , связанную с телевидением и радиовещанием. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Европу об ответе на такие шаги.

Блокировки Европа Работа Евросоюз Телевидение
18 мая 2024, 09:00
Участник Евровидения от Нидерландов оказался в шаге от суда
Global Look Press
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В начале июня участник Евровидения от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции. Поводом для разбирательств стал «угрожающий жест» артиста в эфире, сообщил телеканал NOS.

Завершающий этап Евровидения прошел 11 мая в Мальме. Европейский вещательный союз (EBU) решил отстранить певца от конкурса после того, как он продемонстрировал «угрожающий жест» в адрес девушки-оператора. Она запечатлела Кляйна на видеокамеру, когда тот попросил не делать этого.

По словам адвоката артиста Яна-Оке Фельта, Кляйн не признает, что угрожал этой женщине. Юрист указал на договоренность между певцом и организаторами, по которой его не должны были снимать во время выхода со сцены. Однако оператор не прекратила съемку, проигнорировав требования артиста, после чего он оттолкнул камеру.

Представители шведской полиции сообщили РИА «Новости» об окончании расследования конфликта с Кляйном. Через несколько недель решится вопрос о возбуждении дела и возможном суде.

Пока шло следствие, артист Йост Кляйн вынужден был оставаться несколько дней в Швеции. Нидерландская сторона отметила, что наказание для певца за случившееся оказалось непомерно суровым.

Суд Скандалы Евровидение Швеция Нидерланды
18 мая 2024, 08:01
Операцию Израиля в Рафахе по запросу Алжира и Словении обсудят в Совбезе ООН
Global Look Press
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Алжир и Словения обратились к ООН с требованием провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания рассказал, что заседание назначили на 20 мая. Главной темой встречи станет ситуация в Рафахе, который находится на южной границе палестинского анклава с Египтом.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика - Рафах», - отметил собеседник агентства.

Ранее израильские военные обстреляли Рафах после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы заявили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах. По данным ООН, в сектор Газа практически прекратили поставлять топливо. Больше всего от его дефицита пострадал юг анклава. Заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак назвал ситуацию с топливом критической.

Израиль Египет ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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