США захотели направить Израилю тысячи снарядов, предназначенных для Украины — СМИ
Власти Соединенных Штатов планируют передать Израилю тысячи снарядов, которые изначально предназначались Украине. Об этом сообщил сайт Axios.
Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 миллиметров из аварийных запасов. По мнению официальных лиц США, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на способности Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.
Без помощи Запада Украине грозит банкротство и последующая гражданская война. Ситуация в стране становится все хуже, и людям следует готовиться к голоду, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее рекомендовал населению научиться жить в условиях боевых действий, как это делает Израиль. Однако между этими странами есть главное отличие. Оно заключается в том, что Украина не производит оружие и полностью полагается на щедрость Запада.