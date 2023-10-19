Читайте нас в:

Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 миллиметров из аварийных запасов. По мнению официальных лиц США, перенаправление снарядов не окажет непосредственного влияния на способности Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.

Без помощи Запада Украине грозит банкротство и последующая гражданская война. Ситуация в стране становится все хуже, и людям следует готовиться к голоду, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее рекомендовал населению научиться жить в условиях боевых действий, как это делает Израиль. Однако между этими странами есть главное отличие. Оно заключается в том, что Украина не производит оружие и полностью полагается на щедрость Запада.