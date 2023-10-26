США задумались об ужесточении свободного оборота оружия после расстрела в штате Мэн
Президент США Джо Байден после массовой гибели людей во время стрельбы в городе Льюистон штата Мэн призвал конгресс ужесточить контроль над оборотом оружия в стране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав официальное заявление лидера страны.
«В свете очередной трагедии я призываю республиканцев в конгрессе выполнить обязательства по защите американского народа», - написал президент США.
Американский лидер призвал свою администрацию повлиять на принятие законопроекта о запрете штурмового оружия. Байден также заявил о необходимости ввести проверки надежного хранения оружия и лишить производителей иммунитета от судебного преследования.
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий назвал два фактора, которые влияют на рост случаев массовых расстрелов в Соединенных Штатах. По его словам, очередное происшествие в городе Льюистон лишь побудило американское общество покупать больше пушек.