США задумались о том, чтобы связать помощь Израилю и Украине
Белый дом хочет связать в рамках одного проекта закона предоставление помощи Украине и Израилю. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на чиновника в администрации американского президента.
Белый дом хочет связать в рамках одного проекта закона предоставление помощи Украине и Израилю. Об этом сообщил телеканал NBC , ссылаясь на чиновника в администрации американского президента.
По данным канала, ряд законодателей против того, чтобы выделять киевскому режиму дополнительную финансовую поддержку. При этом вопрос о выделении средств Израилю из-за атаки ХАМАС должен встретить в конгрессе меньшее сопротивление.
«Белый дом… оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю», - уточнил телеканал.
Чиновник из Белого дома добавил, что окончательное решение по этому вопросу останется за конгрессменами, По словам другого собеседника канала, администрация президента США не считает, что способность финансировать Украину скажется на возможностях помощи Израилю.
Ранее издание Breitbart написало, что американские власти истощали находящиеся в Израиле военные запасы США ради поддержки киевского режима.