США забили тревогу из-за темпов модернизации ядерного оружия

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Уильямс дала комментарий о модернизации ядерного оружия США, в частности речь шла о замене баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала повлияет на перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания.

Уильямс напомнила, что модернизацию ядерного вооружения проводят, когда заканчивается срок его эксплуатации.

«Если мы соревноваться с нашими соперниками в создании ядерного арсенала для XXI века, то крупные решения, мы должны были принять вчера, но этого не произошло», - указала эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова начать переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности.