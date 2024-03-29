29 марта 2024, 20:52

США забили тревогу из-за темпов модернизации ядерного оружия

РИА «Новости»
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Вопрос обновления устаревшего ядерного арсенала США может решится в следующие пять лет. Об этом сообщила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс в интервью Newsweek.

Уильямс дала комментарий о модернизации ядерного оружия США, в частности речь шла о замене баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала повлияет на перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания.

Уильямс напомнила, что модернизацию ядерного вооружения проводят, когда заканчивается срок его эксплуатации.

«Если мы соревноваться с нашими соперниками в создании ядерного арсенала для XXI века, то крупные решения, мы должны были принять вчера, но этого не произошло», - указала эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова начать переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности.

Ядерное оружие США Россия
29 марта 2024, 21:30
Польша получили танки Abrams в подарок от «пасхального зайчика»
РИА «Новости»
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Очередная партия американских танков M1A1 Abrams прибыла в Польшу. Об этом сообщила 1-я Варшавская бронетанковая бригада в соцсети Х.

Польские военные опубликовали видеокадры прибытия по железной дороге и разгрузки танков Abrams. Они в шутку предположили, что танки поставили в Польшу в качестве пасхального подарка.

«А что вам принесет пасхальный зайчик?» - спросили в тексте под видео.

Ранее США заключили соглашение с Польшой о поставке 116 танков M1A1 Abrams. Общая стоимость контракта составила около 1,4 миллиарда долларов, из них почти 200 миллионов долларов финансирует американская сторона.

Министр обороны Мариуш Блащак ранее заявил, что США предоставят возможность Польше использовать вертолеты Apache из своих запасов. Госдеп одобрил продажу Польше ударных вертолетов AH-64E Apache.

США Польша Танки
29 марта 2024, 19:28
Россия выслала молдавского дипломата в ответ на недружественные шаги Кишинева
РИА «Новости»
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Российское внешнеполитическое ведомство сообщило о высылке сотрудника посольства Молдавии после того, как 19 марта Кишинев объявил дипломата РФ персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему выразили протест из-за недружественных шагов. Российская сторона также сказала недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию делегации РФ для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

В МИД такое решение назвали самоуправством и указали, что Кишинев не обеспечивает равные права для всех участников конференции.

Молдавские власти негативно отнеслись к проведению голосования на выборах президента России в Приднестровье. На фоне этого Кишинев решил выслать российского дипломата из страны.

Руководство Приднестровья обратилось за помощью к России из-за устроенной Молдавией экономической блокады. При этом в республике заявили, что речь о вхождении в состав РФ не идет.

Молдавия Россия МИД РФ
29 марта 2024, 15:46
Всего лишь риторика. Трамп изменил свое мнение об участии США в НАТО
РИА «Новости»
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Республиканец Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления о НАТО, в случае переизбрания не будет делать резких шагов и инициировать выход США из блока. Такое мнение «360» высказал американист Малек Дудаков.

Бывший помощник 45-го президента по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что у Трампа была идея о выходе США из НАТО. Он может вернуться к ней, если победит на президентских выборах в 2024 году, считает политик. Однако Дудаков не согласился с Болтоном.

«Вся риторика Трампа о возможности выхода США из состава альянса - это всего лишь риторика. В последнем своем интервью британскому политику и ведущему GB News Найджелу Фараджу он скорректировал свою позицию. Трамп потребовал от стран НАТО нарастить военные расходы до уровня более 2% от ВВП, что соответствует уставу организации, и закупать больше американских вооружений», - поделился собеседник «360».

Дудаков заметил, что во время своего первого президентского срока Трамп не инициировал выход из НАТО. Поэтому вряд ли что-то изменится после его вероятного переизбрания. При этом эксперт подчеркнул, что Трамп будет активно сотрудничать с другими организациями, в которые входят США.

«Речь идет об антикитайском блоке AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и Арктическом совете, действующем против России. Это ситуативные, менее забюрократизированные альянсы, чем НАТО, будут ближе Трампу. Кроме того, он сосредоточится на выстраивании двусторонних отношениях с другими странами», - подытожил собеседник.

В феврале МИД сообщил, что Россия перестала платить взносы в Арктический совет. В ведомстве также допустили выход страны из организации.

США Военные Дональд Трамп Россия НАТО
29 марта 2024, 15:24
Депутат Делягин: США готовы к радикальным шагам ради сохранения доллара мировой валютой
РИА «Новости»
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США готовы к любым мерам, чтобы сохранить доллар в качестве мировой валюты. Еще в 2011 году они рассматривали идею запрета хождения своих денег в других странах и вполне могут вернуться к этой идее сегодня. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что появившаяся в 2011 году идея американцев о признании находящихся за границей долларов криминальными деньгами полностью попадала под действующие в стране законы.

«Если вы купили 100 долларов в московском обменнике, не заплатили налоги со всех своих годовых доходов американскому государству, то с точки зрения его закона - вы преступник», - рассказал Делягин.

Депутат отметил, что США могут пойти на такой радикальный шаг в любой момент и таким образом фактически обнулить большую часть своего государственного долга. Поэтому такая угроза вполне реальна.

В качестве подтверждения своих слов Делягин напомнил, что США в том же 2011 году объявили о введении новых 100-долларовых купюр синего цвета. Но появились они только в феврале 2014 года. Впервые их увидели в обменниках на киевском Майдане.

«Американцы тогда заявили, что не могли наладить станки для печати своей валюты. Правдоподобное объяснение, потому что у них сильно деградировал технологический уровень, но может они, правда, думали об этом (запрете хождения доллара вне США - прим.ред.)», - подытожил Делягин.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал стратегической ошибкой США использование национальной валюты в качестве инструмента внешней политики. Глава государства пояснил, что денежный печатный станок США работает без перерыва, несмотря на рекордное увеличение государственного долга.

США Доллары США Госдума РФ Депутаты Деньги

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