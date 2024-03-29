США забили тревогу из-за темпов модернизации ядерного оружия
Вопрос обновления устаревшего ядерного арсенала США может решится в следующие пять лет. Об этом сообщила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс в интервью Newsweek.
Уильямс дала комментарий о модернизации ядерного оружия США, в частности речь шла о замене баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала повлияет на перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания.
Уильямс напомнила, что модернизацию ядерного вооружения проводят, когда заканчивается срок его эксплуатации.
«Если мы соревноваться с нашими соперниками в создании ядерного арсенала для XXI века, то крупные решения, мы должны были принять вчера, но этого не произошло», - указала эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова начать переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности.